“Önemli bir eşik aşıldı”

BURSA (DÜNYA) - BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Türkay, “200 milyar dolar önemli bir eşikti, aşılması artık yeni hedeflere yürümesini de kolaylaştıracak” dedi.

BUSİAD Başkanı Türkay, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin acı sonuçlarını, kuzeyde seller, güneyde orman yangınlarıyla yaşadıklarını belirterek, “İçimiz yanarken, olimpiyatlardan gelen birkaç güzel habere ihracat rakamlarımızın da eklenmesinden ziyadesiyle mutlu olduk. Türkiye’nin potansiyelinin çok yüksek olduğuna öteden beri inanıyoruz. Sadece önünü açacak, demokrasi, hukuk ve özgürlükleri artıracak hukuksal düzenlemelere ve bu düzenlemelerin yaşayacağı bir ekosisteme ihtiyaç var. 200 milyar dolar eşiğinin aşılması bu açıdan da önemli. Eğer, gerekli düzenlemeler yapılır ve ortam da buna uygun hale gelirse, Türkiye parmakla gösterilecek bir ülke haline gelir” diye konuştu.

İhracatla birlikte, artan ithalatı düşürecek çalışmaların da paralel olarak yürütülmesi gerektiğini de ifade eden Türkay, yapılacak düzenlemelerle yabancı yatırımcının da ilgisinin artacağını dile getirdi.