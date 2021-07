Onikişubat Belediyesi, EXPO 2023 projesini sanayicilere anlattı

Takip Et

Ali ESKALEN

KAHRAMANMARAŞ - Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO)’ da Başkan Şahin Balcıoğlu ve Meclis üyelerine EXPO 2023 Kahramanmaraş projesi için detaylı bir sunum gerçekleştirdi.

İlçede biri yarı olimpik olmak üzere 7 havuz, 72 Bilgi ve Kültür Evi, yurtlarıyla beraber 6 okul, özel öğrencilerimiz için DOKMER ve KIYAM gibi birçok projeyi hayata geçirdiklerini söyleyen Mahçiçek, “Belediye olarak biz ilçemizde yapılması gerekenleri yapıyoruz. Lakin tek eksiğimiz tanıtım ve reklam idi. Bu eksiği de öyle bir projeyle giderelim ki, Kahramanmaraş’ı marka yapsın, uluslararası yatırımcılar ile yatırımcılarımızı buluştursun istedik. Uzun bir fizibilite çalışmamız sonucu 2018 yılında Uluslararası Bahçe Bitkileri Üreticileri Birliği’ne (AIPH) yaptığımız müracaat, 62 ülkenin oy birliği ile kabul edildi. Cumhuriyetimizin 100. yılı olması nedeniyle EXPO 2023 bir kez daha farklı bir anlam kazanmış oldu ülkemiz için” diye konuştu.

6 ay sürecek bu fuarı sürdürülebilir bir yaşam haline getirmek için farklı illerde ve ülkelerde araştırmalar yaptıklarını söyleyen Mahçiçek, “Rekreasyon Alanımızı; Kent Müzesi, Kelebek ve Uğur Böceği Müzesi, Arasta Çarşı, Kristal Lagün, kongre merkezi ve konferans salonu, düğün ve nikah salonları, hobi evleri, cami, açık AVM gibi projelerimizle senenin 365 günü kullanılabilecek bir yaşam alanı haline getiriyoruz. Yaptığımız bu yatırımlar sadece fuar zamanı değil diğer zamanlarda da kullanılabilsin, bir yaşam alanı haline gelsin istiyoruz” dedi.

İlçede alt ve üst yapı eksikliklerini EXPO 2023’e kadar giderileceğini ifade eden Mahçiçek, “Her anlamda büyük katkıları olacağını bildiğimiz projemize her vatandaşımızın, her yatırımcımızın, her iş adamımızın sahip çıkmasıyla başarılı olacağımıza inanıyoruz” ifadesini kullandı.