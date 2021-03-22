Onikişubat Belediyesi’nin GES bağlantısını AKEDAŞ yapacak

Ali ESKALEN

KAHRAMANMARAŞ - Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ile Kahramanmaraş ve Adıyaman’ın elektrik dağıtım şirketi AKEDAŞ’ın Genel Müdürü Mustafa Yılmaz belediye hizmet binasında güneş enerji santralinin (GES) bağlantı noktaları için protokole imza attı. Onikişubat Belediyesi, hizmet binası ve şantiye binasına kuracağı güneş enerji santralleriyle hem kaynak üretecek hem de kendi elektriğini sağlayacak.

Ülkenin en büyük eksiğinin ve en büyük gider kaynağının enerji olduğunu ifade eden Hanefi Mahçiçek, “Son yıllarda bu durum yapılan yenilenebilir enerji santralleriyle giderilmeye çalışılıyor. Biz de Onikişubat Belediyesi olarak bu duruma duyarsız kalmayıp hizmet binamızın çatısına ve şantiye alanımıza Güneş Enerji Santralleri kurarak, hem kendi ihtiyacımızı üretmek hem de kalan kısmı AKEDAŞ’a satarak kaynak üretmek istedik. Projemiz 2 MW’ye yakın enerji üretecek” açıklamasını yaptı.

Mustafa Yılmaz ise şu şekilde konuştu: “Ülkemiz enerjiye büyük paralar ödüyor. O nedenle son yıllarda hükümetimizin de teşvik ve yönlendirmeleriyle yerli ve milli yatırımlar yapılıyor. Ülkemiz güneş enerjisi yönünden son derece verimli ve iyi bir güneşlenmeye sahip. Bu tarz projelerle kamu kurum ve kuruluşları, boş alanlar değerlendirilerek hem ülkemiz ekonomisine hem de kendi bütçelerine kaynak üretiyor. Bölgemizde yenilenebilir enerji kaynakları her geçen gün artıyor. Bölgemizde dağıttığımız 3,5 milyar kW enerjinin neredeyse yüzde 50’sini yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlıyoruz.”