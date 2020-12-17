Onikişubat’ta EXPO 2023 Danışma Kurulu toplandı

ALİ ESKALEN-KAHRAMANMARAŞ

EXPO 2023’ün Danışma Kurulu, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun başkanlığında, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’in ev sahipliğinde ikinci kez toplandı. Toplantıya, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, KSÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Taner Okumuş, KİÜ Rektörü Prof. Dr. Sami Özgül, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şahin Balcıoğlu katıldı.

Toplantıda; EXPO tanıtımı, EXPO 2023 Onikişubat/Kahramanmaraş’taki gelişmeler, katılımcı faaliyetleri ve yapılacak olanlar hakkında bilgilendirme sunumu yapıldı.

Vali Ömer Faruk Coşkun toplantı sonrası yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi: “EXPO 2023 Danışma Kurulu toplantımızı gerçekleştirdik. Onikişubat Belediyemizin ve diğer Belediyelerimizin yapmış olduğu çalışmaları değerlendirdik. Bundan sonra 2023’e kadar yapılacak çalışmalarla ilgili istişarelerde bulunduk. Bundan sonra yapılacak çalışmalarla ilgili koordinasyon içerisinde ilimizin daha ileriye taşınması için belediyelerimizle, sanayi ticaret odamızla, üniversitelerimizle ve toplumumuzun tüm kesimleriyle gayret içerisinde olacağız.”

“Koordinasyonu sağlama çalışıyoruz”

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de, “Gerçekleştirdiğimiz toplantıda EXPO 2023 ile ilgili yapılanları, belediyelerimizin ve odalarımızın işbirliğinde yapılacakları değerlendirdik. EXPO 2023 bizim için önemli. Önemli uluslararası etkinliklerimizden biri. Biz de el birliği ile valiliğimiz, belediyelerimiz, üniversitelerimiz ve odalarımızla bu organizasyonun Kahramanmaraş’a yakışır bir şekilde sonuçlanması için gayret ediyoruz, koordinasyonu sağlamaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ise şunları söyledi: “EXPO döneminin bir hikayesi vardı. Nasıl başlamıştık, hangi şartlarda böyle bir projeyi Kahramanmaraş’a kazandırmıştık. Toplantımızda bunlardan bahsettik. 2018 yılında uluslararası düzeyde çok ciddi çalışmalar yaparak EXPO 2023’e ev sahipliği yapmaya hak kazandık. Japonya bile yüzde 57 oy alırken, tüm katılımcıların oybirliğiyle EXPO’nun şehrimizde yapılmasına karar verildi. Bu da Onikişubat Belediyemizin, Kahramanmaraş’ın çok ciddi bir çalışma yürüttüğünün kanıtı.”

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şahin Balcıoğlu, “EXPO bizim baştan beri heyecanlandığımız ve önemsediğimiz bir proje. Nedeni ise Kahramanmaraş’ın daha çok yurt dışına açılacağı bir proje olması. Daha da önemlisi yaptığımızı ya da yaptığımızı zannettiğimizi ölçebileceğimiz ölçülebilir bir proje. Hangilerinde başarılıyız ya da değiliz bunu görebileceğiz” ifadelerini kullandı.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay da “Belediye olarak ilçemizi EXPO’ya hazırlamak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz” şeklinde konuştu.