Optimak, makine imalat sanayine öncü olmak istiyor

Hasan COŞKUN



SAKARYA - Optimak STU yönetim kurulu başkanı Tansel Cavit Kulak; "Bu güne kadar gıda, otomotiv, su ve içecek gibi çok farklı sektörlerde birçok projeleri hayata geçirdiklerini belirterek, dünya pazarlarında da büyümeyi hedeflediklerini söyledi. Robotik otomasyon ağırlıklı anahtar teslimi fabrika kurduklarını belirten Kulak, “Üretim değerini artıran çözümler sunuyoruz ve makine imalat sanayinde öncü olmak istiyoruz” dedi.

Türk Makinesi

Kulak, hız ve verimlilik kazanma adına Türkiye’de mevcut makine parklarında orta ve yüksek teknoloji makine segmenti talebinin arttığına da vurgu yaparak şunları söyledi: “Bu talebi karşılamak amacıyla bünyemizde Sanayi Bakanlığı onaylı Ar-Ge merkezimizde çalışmalar yapıyoruz. Üretim değerini artıran, dünyada her geçen gün daha da güçlenen ‘Türk Makinesi’ imajını yenileyen çözümler geliştiriyoruz. Optimak STU olarak firmamızı, mühendislik hizmetlerinin niteliğiyle akıllı fabrikalar kuran ve sanayicilerimizin üretim verimliliğini artıran bir teknoloji firması olarak konumlandırıyoruz. 2020’de TechnologyFast 50 listesine seçilmemiz doğru konumlanmamızın göstergesi olmuştur.”

Optimak STU’nun 2012 yılında kurulmuş genç bir firma olduğunu da belirten Kulak, yeni yatırım planları ile ilgili olarak da şu bilgileri verdi: “Firmamız kurulduğu günden bu güne kadar geçen 10 yıllık sürede ürünlerin paketlenerek kutulama, kolileme ve paletleme ile sevkiyata hazır hale getirilmesi işlemlerinde robotik uygulamalara ağırlık vermiş ve yüzlerce projede uzmanlaşmıştır. Fabrikaların üretim hattında manuel olarak gerçekleştirilen operasyonları endüstriyel robotlarla otomatize ederek üretim kapasitelerini yüzde 90’ın üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Müşterimizin verimliliğini artırıyor ve üretim kapasitesini geliştiriyoruz. Bugün itibariyle bu hedefini, büyük ölçüde gerçekleştirmeyi başaran firmamız, konusunda bir marka olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. 2021 yılını yüzde 20’lik bir büyüme ile tamamladık. 2022 hedefimizi ise yüzde 60 olarak belirledik. 2021’de üretimlerimizin yüzde 35’ini ihraç ederken 2022’de üretimlerimizin yüzde 50’sini ihraç etmeyi hedefliyoruz. Bu doğrultuda planladığımız yeni yatırım çalışmalarımıza da devam ediyoruz. Kaynarca’da altyapı çalışmaları devam eden Doğu Marmara Makina İmalatçıları İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde 15 bin metrekare kapalı alanı olan yeni bir üretim tesisi yatırımı yapacağız. Bu büyümemizi dünya pazarlarında da sürdürmek istiyoruz. Bu doğrultuda Avrupa Birliği ülkeleri, Kuzey Afrika ve İsrail’e olan ihracatımızı Rusya pazarına da girerek daha da büyütmek istiyoruz.”