Orbitat, iç pazara 'dondurulmuş künefe' ile girecek

Eray ŞEN

HATAY - Türk gıda ürünlerini 34 ülkeye ihraç eden Hatay merkezli Orbitat firması, yurt içi pazara künefe başta olmak üzere, dondurulmuş gıdalar ile girmeye hazırlanıyor. Şirketin Genel Koordinatörü İskender Ördek, aile olarak ticarette 30 yılı aşkın süredir faaliyetleri olduğunu, 2009 yılından bu yana ‘Orbitat’ markasıyla kuru meyve, bakliyat ve dondurulmuş gıda ihracatı yaptıklarını belirterek, yakın dönemde belirli ürünler ile iç pazarda da yer almak istediklerini söyledi. Ördek, ihracat bölgelerinin Ortadoğu, Avrupa, Amerika ve Avustralya olduğunu bildirdi.

"Üretimin yüzde 30’u bize ait"

Orbitat’ın kuru incir, kuru kayısı gibi ürünlerden dolayı daha çok kuru meyve alanında tanındığını, ancak donmuş ürünler de ihraç ettiklerini anlatan Ördek, “Kuveyt, Dubai gibi Ortadoğu ülkeleri ile Avrupa’ya dondurulmuş baklava, börek, sufle veriyoruz. Kuru incir ve kayısıda Arap ülkeleri, Filistin ve İsrail ağırlıklı çalışıyoruz. Amerika ve Avrupa’ya bakliyat ağırlıklı ürünler, salçalar, yağlar gönderiyoruz. Bunların hepsi paketlenmiş, marketlik ürünler” diye konuştu.

Ticaretini yaptıkları ürünlerin yüzde 30’unu kendilerinin ürettiğini bildiren Ördek, “Bu yüzde 30’un içerisinde dondurulmuş künefe çeşitleri, baklava, börek gibi ürünler var” diye konuştu. Hatay Serinyol’da 700 metrekaresi kapalı olan 2 bin metrekare alanda üretim yaptıklarını söyleyen Ördek, sabit olarak 15 kişi istihdam ettiklerini, bunun sipariş yoğunluğuna bağlı olarak 30’a kadar çıktığını kaydetti.

Ürün çeşitliliği ve iç pazar planları konusuna değinen Ördek, şunları söyledi: “Diyabetik, glutensiz, düşük kalorili künefe gibi ürünler ile çeşitliliğimizi artıracağız. Bu konuda üniversite ile bazı projelerde ortak çalışıyoruz. Şimdiye kadar yurt dışına yönelik faaliyetlerimizi, belirli ürünlerde iç pazara yönelik olarak da gerçekleştireceğiz.” Yakın dönemde yurt dışında kendi depolarını açmak istediklerini de aktaran Ördek, “Şu anda Avustralya’da depomuz var ve bir şirket ile ortak çalışıyoruz. Benzer bir iş modelini Avrupa ve Amerika için de planlıyoruz” dedi.