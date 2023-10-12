Ordu Belediyesi’nden ‘Üretim Vadisi’ hedefi

Ayrıca, göçü tersine çevirmek ve kendi kendine yeten bir şehir oluşturmak amacıyla çalıştıklarını ifade etti. Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi Ekim Ayı Olağan Toplantısı’nda konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu’ya yeni yatırımlar ve istihdam olanakları konusunda planları anlattı.

Ordu’ya Üretim Vadisi kuracaklarını söyleyen Mehmet Hilmi Güler, bölgede 2 bin 500 kişiye istihdam sağlanacağını aktardı. Güler, “1. ve 2. Organize sanayi arasında Üretim Vadisi oluşturuyoruz. Tüm planlamaları tamamladık. Buraya en az 100 yatırımcı gelecek ve 2 bin 500 kişiye istihdam sağlayacak” dedi.

“Amacımız göçü tersine çevirmek”

Ordu’nun ekonomisinde başı çeken fındık ve fındığa bağlı istihdam alanları için önemli girişimlerde bulunduklarını dile getiren Güler, bu sayede tersine göçü sağlamak istediklerinin altını çizdi. Mehmet Hilmi Güler şöyle konuştu: “Altınordu ilçemize bağlı Karacaömer Mahallemizde 300 dönümlük fındık kümeleşme yeri hazırlıyoruz.

1500 kişinin istihdam edileceği bu alanla amacımız yeni yatırımlarla göçü tersine çevirmek. Fındıkta fiyat da yüksek gidiyor. Rekabet Kuruluna yaptığımız başvuru ve girişimler sonuç verecek. Fındıkla ilgili lisanslı depo kurmak adına da çalışmalarımız var. Bununla ilgili de Sayın Cumhurbaşkanımıza bilgi verdik. Fındık konusunun rekabetçi ortamda çok iyi ilerleyeceğini düşünüyoruz.”