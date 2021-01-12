Ordu Büyükşehir, hayvan bakım otellerini artıracak

OSMAN ŞİŞKO-ORDU

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler’in girişimleriyle Mesudiye ilçesinde açılan “Hayvan Bakım Oteli ve İnek Kiralama Merkezi” besicilerin yüzünü güldürüyor. 200 büyükbaş kapasiteli otel, kış ayı geldiğinde şehre inen ya da il dışında yaşayıp da hayvanlarını bırakacak yeri olmayan vatandaşlara kolaylık sağlıyor. Güler, bu tesislerin il genelinde yaygınlaştırılacağının altını çizdi. Hayvancılığı kolay ve pratik hale getirmek için kurulan tesiste süt ürünlerinin elde edilip vatandaşlarla buluşturulduğuna dikkat çeken Güler sözlerine şöyle devam etti: “Mesudiye ilçemizde hayvan sahipleri kış ayının gelmesinden dolayı ya da il dışında yaşadıkları için hayvanlarına bakamayabiliyorlardı. Bu sorunu ortadan kaldırmak için Mesudiye’de bir merkez kurduk. Burada hayvanlarımıza bakıyoruz, besliyoruz, bahar aylarında ise sahiplerine teslim ediyoruz. Aynı zamanda büyükbaş isteyen vatandaşlarımıza da hayvan kiralayabiliyoruz. Hayvancılığı kolay ve pratik hale getirmek için açtığımız bu tesislerin il genelinde sayısını artıracağız”

“Hayvanların satılmasını önlüyoruz”

Kış ayı geldiğinde hayvanların satılmasının önüne geçmek için bakım otelinin açıldığını belirten Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül, “Başkanımız Güler’in Düşünen, Üreten, Yarışan Ordu modelini biz de Mesudiye’de başlattık. Böyle bir projeyi hep birlikte hayata geçirmenin mücadelesini verdik. Vatandaşlarımız hayvanlarını bakacak yer bulamadıkları için hayvanlarını çok ucuz olarak veriyorlardı. Biz de bunların önüne geçmek için hayvan bakım otelimizi açtık” şeklinde konuştu. Hayvanların aynı zamanda sütünün katma değerli ürünlere çevrildiğini ifade eden Tesis Sorumlusu Murat Güneysu, “Şu an 170 hayvana bakıyoruz. Hayvanların sütünü de değerlendiriyoruz, peynire, çökeleğe, tereyağına dönüştürüyoruz” diye konuştu.