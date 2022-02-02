Ordu-Giresun Havalimanı'nda ticari alanlar kiraya verilecek
Ordu-Giresun Havalimanı terminal binası zemin katında büfe ve hediyelik eşya satış alanı 1 yıllığına kiraya verilecek.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Ordu-Giresun Havalimanı terminal binası zemin katında büfe ve hediyelik eşya satış alanı 1 yıllığına kiraya verilecek.
Söz konusu ticari alanlara ait sözleşme taslakları ve ihale şartnameleri DHMİ Genel Müdürlüğü Pazarlama ve Ticaret Dairesi Başkanlığı ile Ordu-Giresun Havalimanı Müdürlüğü'nden 250 TL karşılığında temin edilebilir. İhaleler 17 Şubat 2022 tarihinde DHMİ Ordu-Giresun Havalimanı Müdürlüğü'nde yapılacak.