Ordu Kurul Kalesi, turizm merkezi haline gelecek

Güler, arkeolojik kazı çalışmalarına 2010’da başlanan Altınordu ilçesi Bayadı Mahallesi sınırlarındaki kalede incelemelerde bulundu. Çalışmalar hakkında bilgi alan Güler, gazetecilere, kalenin harikulade bir yerde bulunduğunu, çok zevkli insanların yaşadığı bir yer olarak ortaya çıktığını söyledi.

Kalenin hem yerleşim merkezi hem de askerlerin bulunduğu ve aileleriyle yaşadığı bir yer olduğunu belirten Güler, burada çok önemli eserler bulunduğunu ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kibele heykelini bulduk. Dionysos ile ilgili heykeller var. Onun dışında küpler, silah parçaları var. Bunlar tabii o dönemin en gelişmiş ürünleri. Bunları şimdi bir kazı evinde topluyoruz. Bunların bir kısmı aynı zamanda İstanbul’da arkeoloji müzesinde bulunuyor. Aynı zamanda replikaları çıkarılıyor ve bunu hizmete sunmak üzere çalışmalarımızı yapıyoruz. Bundan sonra üzerini çatıyla kapatacağız. Bununla ilgili proje geliştiriyoruz. Tıpkı Göbeklitepe gibi. Burada da muhteşem bir eser ortaya çıkacak.”