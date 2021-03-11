Ordu Tostu Coğrafi İşaret alıyor

Osman ŞİŞKO

ORDU - Ordu Büyükşehir Belediyesi, ilk olarak 1958 yılında Kemal ve Zeki Yamaner kardeşler tarafından yapılmaya başlanan ve geçen sürede kentin markası haline gelen Ordu Tostu’nun patent alması için çalışma başlattı. Bu kapsamda, “Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün” başlığıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvuru yapıldı. Yapılan değerlendirmeler sonrası Büyükşehir’in ön başvurusu kabul edildi ve Türk Patent Enstitüsü’nün 15 Ocak’ta ki bülteninde yayımlandı.

Diğer şartların kabul edilmesinin ardından ise Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından, Ordu Tostu için coğrafi işaret tescil belgesi verilecek. Ordu’ya özgü, kendine has malzemelerle özel olarak üretilen Ordu Tostu, aradan geçen 63 yılda kentin markası haline geldi. Ordu tostunun ekmeği, özel yöntemle hazırlanan un kullanılarak büyük ebatlarda fındık kabuğu ateşinde yaklaşık 2 saat pişirilerek hazırlanıyor. Ordu’da daha önce farklı kurumların yaptığı çalışmalarla birlikte, Kabataş Helvası, Perşembe Ceviz Helvası ve Ordu Yayla Pancarı (Dürme) Turşusu, Akkuş Şeker Fasulyesi ve Ordu Kivisi coğrafi işaret belgesi almıştı.