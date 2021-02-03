Ordu Ünye Organize Sanayi Bölgesi'ne altyapı işi yaptırılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığının sorumluluğu altında yapılacak olan, Ordu Ünye Organize Sanayi Bölgesine ait altyapı yapım işi, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecek.

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