Ordu'da RES ihalesi yapılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Oren Ordu Çevre Enerji A.Ş., Orman Genel Müdürlüğü tarafından Ordu Büyükşehir Belediyesine tahsis edilen Ordu ili Akkuş ilçesi Argan Yaylası Gedikli Mevkiindeki 101.515,72 m² yüzölçümlü ormanlık alanda Rüzgar Enerji Santrali kurulumu ve işletilmesi için ihaleye çıktı.

Rüzgar Enerji Santralinden elektrik enerjisi üretilmesi ve 20 yıl süreyle işletilmesi ihalesi için belirlenmiş proje bedeli K.D.V. hariç 20.000.000 TL olup %3 geçici teminat miktarı ise 600.000,00 TL’dir.

İhale, Ordu Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu'nda 11 Ocak 2022 tarihinde 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi gereğince Kapalı Teklif usulü ile yapılacak.

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