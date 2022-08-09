“Ordu’yu yatırım şehrine dönüştürüyoruz”

ORDU - Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği ortaklığında düzenlenen toplantıda ekonomi gazeteci ve yazarları, iş insanları bir araya geldi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, klasik belediyecilik hizmetlerinin dışına açılıp, yazılım, tarım, hayvancılık, turizm, kentsel dönüşüm ve enerji projeleri Ordu’yu yatırım şehrine dönüştürdüklerini söyledi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in klasik belediyeciliğin dışına çıkarak tarımdan turizme, teknolojiden enerjiye birçok alanda hayata geçirdiği yatırımlarla Ordu’ya kattığı değer, kamuoyunun da dikkatini çekiyor. Başkan Güler’in belediyecilik açısından yerel kalkınmaya örnek gösterilen ve Ordu ekonomisine değer katan bu çalışmalarını yerinde görmek ve incelemek amacıyla ulusal medya temsilcileri ve iş insanları Ordu’ya geldi. Toplantıya Başkan Güler’in yanı sıra DÜNYA Yayın Kurulu Başkanı Şeref Oğuz, Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği (YAPDER) Başkanı Celal Toprak ve çok sayıda ekonomi yazarı ve iş insanı katıldı.

Toplantıda ağırlıklı olarak, klasik belediyeciliğin dışında Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen çalışmalar masaya yatırıldı. Hilmi Güler, Ordu ekonomisini güçlendirmek için yaptıkları proje ve çalışmalarla ilgili ekonomi gazetecilerine ve toplantıya katılan iş insanlarına bilgiler verdi.

“Üretim ekonomisine geçtik”

Ordu’da klasik belediyecilik yapmadıklarını belirten Başkan Güler, rant ekonomisinden üretim ekonomisine geçen üretici bir model ile çalıştıklarını söyledi. Büyükşehir olarak önemli şirketler kurduklarını ve klasik belediyeciliğin dışına çıktıklarını aktaran Başkan Güler, “Biz Ordu’da klasik belediyecilik yapmıyoruz. Çöp topla, asfalt dök, kaldırım yap bunlar yapılması gerekenler. Biz bunun dışında yeni bir belediyecilik anlayışıyla, üretim ağırlıklı, dünyadaki gelişmeleri de göz önüne alarak, gıda güvenliği, şehircilik, rant ekonomisinden üretim ekonomisine geçen üretici bir modeli ele aldık. Şirketler kurduk. Klasik belediyeciliğin dışında yazılım, tarım, turizm, kentsel dönüşüm ve enerji şirketlerimiz var. Bunlarla ilgili yatırımlar yapıyoruz. Ordu, İstanbul’da iki veya üçüncü nüfus yurt dışında büyük bir Ordulu grup var ve onlarla köprü kuran bir yapımız var” dedi.

“Ordu’yu 4 mevsim yaşanan ile dönüştürdük”

‘3 Ay Değil 12 Ay Ordu’ sloganı ile Ordu’yu 4 mevsim yaşanan bir il haline getirdiklerinin altını çizen Başkan Güler, iklim değişiklikleri ile Ordu’nun gelecekte çok önemli bir yerleşim merkezi olacağını ifade etti.

Ordu’yu hareketlendirmek adına yapılan faaliyetlere de vurgu yapan Başkan Güler, sözlerini şöyle sürdürdü: “Özellikle iklim değişikliğini göz önüne alarak burası gelecekte önemli yerleşim merkezlerinden bir tanesi olması bekleniyor. Eskiden Ordu, yaz ayalarında gurbetteki vatandaşlar gelip fındıklarını toplayıp giderlerdi. Biz de ‘3 Ay Değil 12 Ay Ordu’ ve Ordu’yu 4 mevsim yaşayan dedik ve kışı devreye soktuk, kayak merkezlerini hareketlendirdik. Kış aylarında da esnafımız iş yapıyor, hareketlilik devam ediyor. Denizimizi 3 ay kullanıyorduk artık 12 ay kullanıyoruz. Dünyanın en iyi dalgalarının burada olduğunu keşfettik ve sörf okulu açtık. Uzak doğudan ve birçok ülkeden sörf yapmak için gelen misafirlerimiz var.”

“3 yılda 1600 kilometre asfalt yol yaptık”

Klasik belediyeciliğin gerekliliklerini de aksatmadan sürdürdüklerini ve kısa sürede önemli işler yaptıklarını dile getiren Başkan Güler, en uzun karayolu ağına sahip olmalarına rağmen üç yılda 1600 km asfalt yol yaptıklarına vurgu yaptı. Belediyeye kazandırılan iş makinaları ile daha hızlı çalıştıklarının da altını çizen Başkan Güler, şu bilgileri verdi: “Klasik belediyeciliğin dışına çıktığımız çalışmaların yanı sıra 198 adet iş makinasını belediyemize satın aldık. Asfaltımızı, yolumuzu tüm işlerimizi kendimiz yapıyoruz. 3 yılda 1600 km asfalt yol yaptık. Ordu karayolu ağı en fazla olan il. En küçük büyükşehir fakat 27 bin 500 kilometre yolu var. Biz şuanda kendi yolumuzu tamamen kendi imkânlarımızla yapıyoruz.”

“Kışın hayvanlara bakıp, baharda sahiplerine teslim ediyoruz”

Tarım, teknoloji, enerji ve daha birçok alanda önemli çalışmaları hayata geçirdiklerini anlatan Başkan Güler, yapılan bu çalışmalarla bir rol model oluşturduklarının altını çizdi.

Başkan Güler, “Ordu’da bir hayvan oteli kurduk. Kış aylarında hayvan bakmak zor. Üreticilerimiz ucuz satıp baharda yeniden pahalı bir şekilde almasın diye oteli kurduk. Biz orada hayvanlara kış boyunca bakıyoruz, bahar ayı geldiğinde de sahiplerine teslim ediyoruz. Rent a car gibi rent a cow yaptık. Bu denli güzel ve farklı uygulamalarımız var. Fındık üreticilerimizin her zaman yanındayız ve fındık alanında önemli projeleri hayata geçirdik. İl dışında yaşayan ve Ordu’ya gelip fındık toplamakta zorlanan vatandaşlarımızın bahçelerini kiralayarak her şeyini biz üstlendik. Kompozit malzemeden tekne üretimi yapıyoruz. Şimdilerde yat ve üretimine geçmek üzereyiz. Yazılımı tamamen bize ait olan GSM’li su sayacı üretiyoruz ve satışını yapıyoruz. Tıbbi aromatik bitki yetiştiriyoruz. Fındık dışında alternatif ürünlere yöneldik. Fındıktan dönümde 2 bin 2 bin 500 TL kazanırken tıbbi aromatik ürünlerden 35-40 bin TL kazanma imkanı var. Değişik sahalara uzanan çalışmalar yapıyoruz. Siyez, salep gibi ürünler üretiyoruz. Bamya üreterek hasadını gerçekleştirdik, enginar denemeleri yaptık. Rüzgar santralleri kurmak için önemli bir mesafe kat ettik. İzinleri alındı. HES ve güneş enerjilileri ile ilgili çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Çöpten elektrik üretiyoruz. Çöp bizim için korkulan bir maddeyken bizim için elektrik ürettiğimiz bir ham maddeye dönüştü.”

“Karadeniz-Akdeniz yolu ile Ünye Limanı büyük önem kazandı”

Ünye Limanı’nın Karadeniz-Akdeniz yolu ile büyük bir önem taşıdığını ifade eden Başkan Güler, Kayseri ve Sivas gibi illerinde sahil kenti olduklarını belirtti. Ünye Limanı’nın stratejik bir konumda olduğunu kaydeden Başkan Güler, “Stratejik olarak Ünye Limanı’nı Akdeniz ile birleştiriyoruz. Karadeniz-Akdeniz yolu ile 8 saatte Mersin’e inme imkanı sunuyor. Rusya, Ukrayna, Gürcistan gibi birçok ülkeye kıyısı olan bir iç deniz üzerinden önemli bir limana sahibiz. Bu lojistik konusunda çok önemli fikirler verebilir. Biz Sivas’ın ve Kayseri’nin sahil kentiyiz. Kayserililer 4, Sivaslılar ise 2 saatte denize ulaşabilecekler” diye konuştu.