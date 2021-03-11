Organik gıda sektörü, Ege’nin öncülüğünde güç birliğine gitti

İZMİR - Ege İhracatçı Birlikleri öncülüğünde sektör, kendi potansiyelini dünyaya tanıtacağı bir portal kurmak için harekete geçerken, Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı (EU Green Deal) ve İklim Değişikliği konu başlıklarında projelere başvurularda bulundu.



İklim değişikliğinin etkilerinin dünyada son yıllarda daha yoğun bir şekilde hissedilmeye başladığına dikkat çeken Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Birol Celep, iklim değişikliğinin etkilerini azaltıcı, çevreye ve insana en duyarlı üretim modeli olan organik üretimi artırmayı hedefl ediklerini dile getirdi.



AB Yeşil Mutabakatı’nın tarladan çatala sürdürülebilir bir gıda sistemi amaçladığının altını çizen Celep, şunları söyledi: “Karbon-su ayak izi, iklim değişikliği, izlenebilirlik ve çevreye olan zararı da en düşük seviyeye çekmek ilke olarak benimsenmiş durumda. Avrupa Birliği, belirlenen hedefl ere ulaşabilmek için toplam ekilen alanların yüzde 25'inde organik tarıma geçilmesini hedefl iyor. Türk organik sektörü bileşenleri olarak bu hedefl ere ayak uydurabilmek ve ulaşmak için güçbirliğine gidiyoruz. Ege’den birçok kurumun desteklediği, birliğimizin ortak olduğu, 10 ülkeden, 29 kurumun katılımıyla hayata geçirilmesi planlanan projenin ön başvurusu yapıldı. 12 milyon Euro AB bütçeli projenin süresi 5 yıl olacak.”