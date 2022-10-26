Orhangazi Belediyesi'ndan satılık ve kiralık taşınmazlar
Orhangazi Belediyesi mülkiyetinde bulunan 18 adet taşınmazı satacağını duyurdu. Belediye ayrıca 8 adet taşınmazı da kiraya verecek.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Orhangazi Belediyesi mülkiyetinde bulunan 18 adet taşınmazı satacağını duyurdu. Belediye ayrıca 8 adet taşınmazı da kiraya verecek.
Taşınmazlara dair ihaleler Orhangazi Belediyesi encümen toplantı odasında yapılacak.
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