Orhangazi TSO Başkanı Hatırlı: Gedelek Turşusu için yönümüzü değiştirmeliyiz

ALİ ŞAHİN

BURSA - Bursa’nın coğrafi işaretli ürünü olan ‘Gedelek Turşusu’nun tanıtımı için Orhangazi Belediyesi ile Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde organize edilen Turşu Festivali, bu yıl iptal edildi. Organizasyonun iptali hakkında konuşan paydaşlardan Orhangazi TSO’nun Yönetim Kurulu Başkanı Erol Hatırlı, “Bu tarz festivaller yerel yönetimlerin uhdesinde. İlçede hareket sağlanması konusunda önemli etkileri var. Biz üzerimize düşeni bütçemiz dahilinde yapmaya hazırız. Ama şu bir gerçek ki festival maliyeti 4-5 kat arttı” ifadelerini kullandı.

‘Araştırma yaptık’

Turşu Festivali’nin ürünün tanıtımına etkisini de araştırdıklarını belirten Hatırlı, “Bu ticari ürünün tanıtımı, daha iyi pazarlanması, standart bir ürün haline gelmesi bizim üzerimize düşen en büyük sorumluluk. Araştırdık, festivalden ziyade fuar ve bu tarz tanıtım etkinlikleri daha çok marka üzerinde etkili. Amacımız bu ürünü yetiştirip, tanıtıp satmak ve bunu için en doğru yolu bulmak olmalı” diye konuştu.

‘Turşu için biz varız’

Coğrafi işaret konusundaki düzenli denetimleri oda olarak takip ettiklerinin altını çizen Hatırlı, “Turşu için biz varız. Yine ‘festival yapıyoruz’ denilirse bütçemiz dahilinde katkı koyarız. Biz bu ürünün daha iyi yerlere gelmesini, tanınmasını istiyoruz. Ama yerel bir festival bunun için fuarlar kadar etkili değil. Biz yine birçok fuar ve etkinlikte Gedelek Turşusu’nu tanıtmaya, anlatmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

‘Farklı bir bakış açısı lazım’

Halihazırda Gedelek’teki 50 imalathanede yılda yaklaşık 60 bin ton ve 50 çeşidin üzerinde turşu üretimi yapıldığını hatırlatan Orhangazi TSO Başkanı Erol Hatırlı, “İşletmeler de bu yıl isteksizdi. Üretilen ürün elde kalmıyor ve hemen pazarlandığı için biraz da bu algı oluşuyor. Dolayısıyla gelişim için yeniliklere ihtiyacımız oluyor. Kapasitenin artması ve yeni pazarlarda bu markanın yer alması için farklı bir bakış açısına ihtiyacımız var. Kısaca hedef değiştirmemiz gerekli” dedi.

Fiyat artışı imalatçıyı zorluyor

Gedelek Mahallesi Muhtarı Mehmet Dönmez ise iptal olan festivalle ilgili sadece bu bilgiye sahip olduklarını belirtirken turşu üretimi hakkında, “Sezon iyi gidiyor ama fiyatlardaki artışlar imalatçılarımızı zorluyor. Şu an imalatçılar bu zorluğu aşmakla uğraştıklarından farklı bir gayeleri yok. Üretime devam ediyoruz” dedi.

2017’den beri ‘Coğrafi İşaretli’

Orhangazi Belediyesi ve Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde 6 kez organize edilen festival, turşunun tanıtımı ve pazar payının yükseltilmesi için hayata geçirilmişti. Orhangazi’ye bağlı 500 haneli Gedelek Mahallesi’ndeki turşu üreticileri iç piyasaya 250 milyon TL’lik ürün verirken ihracata da yılda 10 milyon dolarlık katkı yapıyor. Gedelek Turşusu ayrıca Bursa’nın 2017’den beri coğrafi tescile sahip ürünlerinden.