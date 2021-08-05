“Orman yangınları enflasyonu artıracak”

Fikri CİNOKUR



ANTALYA - Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, orman yangınlarının enflasyon rakamlarını artıracağını bildirdi. ATSO ve Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı (BAGEV) Başkanı Davut Çetin, TÜİK’in temmuz ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Yangın felaketi yaşadığımız bugünlerde bir başka yangının da enflasyon cephesinde yaşandığını belirten Çetin, ekonomiye güven ve verimlilik kazandıracak, maliyetleri düşürecek yeni bir yapısal dönüşüm programına ihtiyaç olduğunu kaydetti. Çetin, “Büyük yangın felaketi yaşadığımız bugünlerde enflasyon cephesinde de bir başka yangın ile karşı karşıyayız. 2021 Temmuz ayı enflasyonu beklentileri aşmış, aylık enflasyon TÜFE’de yüzde 1,80, Yİ-ÜFE’de yüzde 2,46, yıllık enflasyon ise TÜFE’de yüzde 18,95, Yİ-ÜFE’de yüzde 44,92 olarak gerçekleşmiştir” diye konuştu.

“Tarım alanlarının zarar görmesi gıda enflasyonuna etki edecek”

Yaşadığımız yangın felaketinde adeta birer fabrika gibi üretim yapan seraların, hayvancılık ve arıcılık yapılan alanların zarar gördüğünü kaydeden Davut Çetin, “Bu kayıpların gıda temini ve enflasyon üzerinde etkisinin olacağı açıktır. Bu şartlar altında iklim değişikliği ve afet risklerine karşı hazırlıklı olmanın, olası afetler için eylem planları oluşturmanın enflasyonla mücadelenin ana unsurlarından birisi haline geldiğini aklımızdan çıkarmamalıyız’’ dedi.

Yİ-ÜFE ile TÜFE makasının yüzde 25,95 gibi aşırı bir düzeye çıkarak rekor tazelediğine dikkat çeken ATSO Başkanı Çetin, enflasyon yangınını da orman yangını gibi büyümeden söndürmek gerektiğini dile getirdi. Bir orman yangınının büyümeden söndürülmesi gerektiğini acı bir tecrübeyle öğrenmiş bulunduklarını anlatan Çetin, ‘’Enflasyon yangını da faiz konusunda çok kararlı bir duruş, vergi reformu gibi radikal yapısal politikalar gerektirmektedir. Artık bu yönde adımlar atılacağını ümit ediyorum’’ dedi.

“Yangınlar yaş meyve sebze ihracatını olumsuz etkileyecek”

Batı Akdeniz bölgesinde yılın 7 aylık döneminde ihracat yüzde 37 arttı ancak, Antalya ve ilçeleri başta olmak üzere Türkiye’nin çeşitli bölgelerindeki orman yangınlarının kış döneminde yaş meyve sebze ihracatını olumsuz etkileyeceği belirtildi. Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, 2021 yılı 7 ayında Türkiye geneli ihracatında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34,05 artış yaşanırken, Batı Akdeniz bölgesi ihracatının Türkiye ortalamasının üzerinde bir performans gösterdiğine dikkat çekti. Çavuşoğlu, Antalya, Burdur ve Isparta illerinde yılın 7 aylık döneminde gerçekleşen toplam ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 37 artarak 1 milyar 467 milyon 675 bin 889 dolara ulaştığını bildirdi.

Batı Akdeniz’de bu dönemde gerçekleştirilen yüksek ihracat artışının sevindirici olmakla birlikte bölgede ve yurdun birçok yerinde yaşanan yangın felaketinin son derece üzüntü verici olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, şöyle devam etti: “Şu an için en büyük temennimiz yangınların bir an önce sona ermesi. Bizler de ihracatçılar olarak ülkemize, bölgemize azami katkıyı sunmak üzere gayret gösteriyoruz. İklimsel olarak yaşanan koşullar yaş meyve sebze üretim ve ihracatını olumsuz etkileyecek. Özellikle orman yangınları başta Antalya ve Manavgat ile bazı ilçeler ile Ege bölgesindeki yangınlar kış dönemi üretimi ve ihracatını da olumsuz etkileyecek. Seralar yandığı için üründe azalma olacak. Zeytinlikler, portakal bahçeleri ve muz seraları yandı.”