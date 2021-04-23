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Orman yollarında sanat yapıları yaptırılacak

Afyonkarahisar Orman İşletme Müdürlüğü Örendere, İhsaniye, Sincanlı İşletme Şeflikleri Muhtelif Orman Yolu Sanat yapıları yapım işini açık ihale usulü ile ihale edecek.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Afyonkarahisar Orman İşletme Müdürlüğü Örendere, İhsaniye, Sincanlı İşletme Şeflikleri Muhtelif Orman Yolu Sanat yapıları yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek

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