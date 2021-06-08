Örnek bahçeler, fındıkta verimi artırıyor

Osman ŞİŞKO



TRABZON - Üretim ve ihracatında dünya liderliğini elinde bulunduran Türkiye’de, verim ve kaliteyi artırmak için yaklaşık 20 yıl önce çalışmalara başlayan Trabzon Ticaret Borsası (TTB) tarafından 2014 yılında farklı dikim sistemleri ile oluşturulan örnek bahçelerin bazılarında bu yılki rekoltenin dekarda 200 kilogram civarında olacağı tahmin ediliyor.

TTB Meclis Başkanı Sebahattin Arslantürk, verim ve kaliteyi artırma çabalarının meyvelerini beklenenden önce almaya başladıklarına dikkat çekti. Arslantürk, “Üreticilerimizin ilgi gösterdikleri bahçelerin önemli kısmında dikimin üzerinden 6-7 yıl geçmesine rağmen, bu yıl dekarda 150- 200 kilograma kadar fındık verecek bahçeler bulunduğunu tespit ettik” diye konuştu. İkisu Örnek Bahçe sahibi Ömer Ustaömeroğlu da, çok ağaçlı ocak sistemi yerine tek gövde üzerinde fındık yetiştirmenin her bakımdan avantajlı olduğunu gördüklerini belirterek, üreticilerin bahçelerine özen göstermesi halinde üründen daha fazla gelir sağlayacağının altını çizdi.