Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri personel alacak
Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine 9 Uzman Yardımcısı ve 2 İdari Memur alınacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine 9 Uzman Yardımcısı ve 2 İdari Memur alınacak.
Uzman yardımcısı ve idari memur alımı için 2020 veya 2021 yılları Kamu Personeli Seçme Sınavı ilgili puan türlerinden en az 70 ve yukarı puan almış olmak; uzman yardımcısı için İngilizce veya Almanca Yabancı Dil Sınavı'ndan 2020, 2021 veya 2022 yıllarından birine ait en az 70 ve yukarı puan sahibi olmak şartı da aranmaktadır.