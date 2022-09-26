Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine 9 Uzman Yardımcısı ve 2 İdari Memur alınacak.

Uzman yardımcısı ve idari memur alımı için 2020 veya 2021 yılları Kamu Personeli Seçme Sınavı ilgili puan türlerinden en az 70 ve yukarı puan almış olmak; uzman yardımcısı için İngilizce veya Almanca Yabancı Dil Sınavı'ndan 2020, 2021 veya 2022 yıllarından birine ait en az 70 ve yukarı puan sahibi olmak şartı da aranmaktadır.

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