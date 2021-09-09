Orta Asya'nın yükselen yıldızı Özbekistan'ın ilk fahri konsolosluğu Bursa'da açıldı

Zehra Oruç

BURSA- Özbekistan Cumhuriyeti Bursa Fahri Konsolosluğu’nun açılışı için düzenlenen törene; Özbekistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Alişer Agzamhodjaev konuşmasında, “1 yıl önce faaliyete geçirdiğimiz ancak pandemi nedeniyle yapamadığınız resmi açılış törenini bugün sizlerle birlikte yapmaktan mutluluk duyuyorum. 1991 yılında ilan edilen bağımsızlığımızın 30. yılını coşkuyla kutluyoruz. Özbekistan, bağımsızlığının 30. yılında yeniden şahlanıyor” dedi. Büyükelçi Agzamhodjaev, Özbekistan Cumhuriyeti Bursa Fahri Konsolosu Ali Baklan’a buyrultusunu da takdim etti.

“Çalışmalarımızı ilk günkü heyecanla sürdürüyoruz”

Özbekistan Cumhuriyeti Bursa Fahri Konsolosu Ali Baklan ise, “Özbekistan ve Türkiye arasındaki ilişkileri daha da geliştirecek çalışmaları ilk günkü heyecanla sürdürüyoruz. Özbekistan son 5 yılda imajını tamamen değiştirmiş, uluslararası arenada aktif oyuncuya dönüşmüş, gerek bölgesel gerekse de dünya çapında artık Yeni Özbekistan olarak kabul edilmektedir” diye konuştu. Bursa Valisi Yakup Canbolat ise, “Türkiye ile birlikte gerçekleştirilen yatırım projelerinin toplam değeri 2020 yılında 500 milyon doları geçmiştir. Özbekistan’ın ilk fahri konsolosluğunun Bursa’da açılmış olmasını büyük bir fırsat olarak görüyorum. Bu vesile ile Bursa Fahri Konsolosluğumuzun açılışının hayırlı olmasını diliyor, Ali Baklan Bey’e de başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.