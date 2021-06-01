"Ortadoğu'daki potansiyeli değerlendirmek istiyoruz"

Eray ŞEN

HATAY - Hatay’da peyzaj, fidancılık, süs bitkileri üretim pazarlama ve uygulama alanında faaliyet gösteren Botanik Ladin’in Genel Müdürü Nidal Özdemir, Ortadoğu’da ciddi bir ihracat potansiyeli bulunduğunu ancak Suriye’deki savaş nedeniyle bunu değerlendiremediklerini söyledi. Önceki yıllarda bölgeye yönelik gerçekleştirdikleri süs bitkileri ve fide ihracatını mevcut şartlar nedeniyle durdurmak zorunda kaldıklarını ifade eden Özdemir, savaş sonrası bu potansiyeli tekrar değerlendirmek istediklerini kaydetti.

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nden mezun olduktan sonra, yaklaşık 23 yıl önce adım attığı sektörde önce Nidal Çiçek Evi’ni kurduğunu, ardından fidan yetiştiriciliği konusunda yüksek lisans yaparak 1997’de bu alana hız verdiğini anlatan Özdemir, 2003’ten itibaren üzerinde yüksek lisans yaptığı fidan yetiştiriciliğine yöneldiğini belirtti. Türkiye’nin her yerinden iş aldıklarını aktaran Özdemir Şöyle devam etti: “Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Hatay Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Şehit Kamil Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin fidan ihtiyacını karşıladık. Karadeniz illerinde mevsimlik fide ihtiyacının karşılanması ve dikimi işlerini yaptık.”

“Pandemide büyük çaplı çalışmalar durdu”

Pandeminin bahçeli evlere yönelimi artırdığını ama sektöre etkisinin yeterli olmadığını bildiren Özdemir, “Balkon, teras çalışmaları, villa bahçeleri yapmak için müşterilerimiz gelip birçok malzeme temin etti. Ancak büyük çaplı çalışmaların durduğunu görebiliriz” yorumunu yaptı. Büyükdalyan Mahalesi’nde 80 dönüm, Aşağı Döver Mahallesi’nde 30 dönüm olmak üzere 110 dönüm alanda fide üretimi yaptıklarını, kullandıkları bitkilerin yüzde 70’ini kendilerinin ürettiğini, yüzde 30’unu ise dışarıdan temin ettiklerini açıklayan Özdemir, ayrıca 10 üretici ile sözleşmeli tarım modeliyle iş yaptıklarını sözlerine ekledi.