Ortamı virüsten arındıran Soft Air araçlara da uyarlanıyor

Hasan COŞKUN



SAKARYA - Soft Air markasıyla global pazarda büyümeye odaklanan Demirgövde Şirketler Grubu, havayı virüs ve bakterilerden arındıran cihazını araçlara da uyarlıyor. Grup bünyesindeki Ada Demirhan Mühendislik tarafından projelendirilen antiviral ortam ve hava temizleme cihazı Soft Air, virüs ve bakterileri yok etmek amacıyla yerli imkânlarla üretildi. Demirgövde Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Demirgövde, kişiye özel ve araç içi cihaz üretimi için çalışmalar yaptıklarını belirtti. Ar-Ge çalışmaları sonucu bakteri ve virüslere karşı etkili bir ürün geliştirdiklerini söyleyen Demirgövde, “CE belgesine, ISO 9001 kalite belgesine, üniversite laboratuvar raporuna ve TSE COVID Güvenli Üretim Belgesi’ne sahip Soft Air cihazı, havanın içinde bulunan oksijeni ozon gazına dönüştürerek Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği değerlerde ortama salıyor. Mobil, taşınabilen ürün modelleri yanında farklı mekanlar için kalıcı sabit ürün modelleriyle kapalı alanlardaki havayı temizliyor. Okullar, sinema salonları, yemekhaneler, toplantı salonları, AVM, otel ve restoranlar, düğün salonları gibi insan hareketliliğinin çok yoğun olduğu kapalı alanlarda kullanılabililiyor. Kişiye özel araç içi cihazların üretimi için Ar-Ge çalışmalarımızı da tamamladık. 2022’de seri üretime başlayacağız” diye konuştu. İhracata Gürcistan ve Almanya ile başladıklarını belirten Demirgövde, Avrupa ülkelerinin tamamına ihracat hedeflediklerini sözlerine ekledi.