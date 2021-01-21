OSB’de TOKİ modeli sanayiye can suyu olur

Nihat DELİBAŞI



İZMİR - Kınık Karma Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Üyesi Enver Olgunsoy, OSB’lerdeki sanayi tesislerinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (STB) ile Çevre Şehircilik Bakanlığı’na bağlı TOKİ tarafından yapılmasına yönelik protokol imzalandığını hatırlatarak, yeni kurulacak OSB’lerde tesis inşaatlarının bu modelle hayata geçirilmesinin sanayi için can suyu olacağını söyledi.

Sanayicinin kira öder gibi sanayi yatırımlarını gerçekleştirmesine imkan sağlaması amacıyla 2017’de yasa ile kurulan Sanayi Gayrimenkul Yatırım AŞ’nin (SAĞYAŞ), yönetmeliklerin yayınlanmaması nedeniyle istenen hamleyi yapamadığını belirten Olgunsoy, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arasındaki protokolün Mayıs 2020’de imzalandığını, ancak pandemi şartları nedeniyle uygulama imkanı bulunamadığını vurguladı. Olgunsoy, “Protokolde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygun görülen yatırımların, OSB tüzel kişiliğinin nam ve hesabına TOKİ tarafından yapılması ve bedelinin bankalardan kullandırılacak kredilerle TOKİ’ye ödenmesi hususu yer alıyor. Aynı protokolde bakanlık tarafından sağlanacak kredi desteği de karar altına alınmış durumda. Daha önemlisi, OSB’lerin aracılık etmesiyle ilgili düzenlemeyle protokol, özellikle yeni kurulacak OSB’lerde yatırımların önünü açacak” dedi.

“Pilot uygulama İzmir’den başlayabilir”

İzmir ve çevresinde 7 tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesi (TDİOSB) kurulması için çalışmaların sürdüğünü hatırlatan Olgunsoy, yatırımcının toplam yatırım bedeli içerisinde bina maliyetinin yüksekliğine dikkat çekti. Yine TDİOSB’lerde inşa edilecek bir örnek sera ve benzeri yapıların TOKİ eliyle rahatlıkla inşa edilebileceğini dile getiren Olgunsoy, “Sanayici, yatırımcı arazi, makine ekipman ve bina derken ciddi bir kaynak sıkıntısı çekiyor. Bankaların kredi imkanları ve faiz oranları da ortada. Dolayısıyla yeni kurulacak OSB’lerde tesislerin, binaların TOKİ eliyle hayata geçirilmesi, 2021’de sanayi yatırımlarını hızlandıracağı gibi, başta İzmir’de kurulacak olan yeni OSB’lerde uygulanarak yeni yatırım hamlesi başlatmanın ilk adımını oluşturacak” dedi.