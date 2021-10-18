OSB’ler, yasa değişikliğiyle ilgili görüşlerini bakanlığa iletecek

Nihat DELİBAŞI

İZMİR - Organize Sanayi Bölgeleri Derneği (OSBDER) 12 ve 13’üncü olağan genel kurulu İzmir Atatürk OSB ev sahipliğinde gerçekleşti. Genel kurulun gündemi 4562 sayılı OSB Kanunu’nda yapılması planlanan değişiklikler oldu. Toplantıda, değişikliklerle ilgili görüş bildiren 79 OSB’nin görüşlerinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na iletileceği belirtildi.

OSBDER Başkanı Hilmi Uğurtaş, “Bu yasanın çıkması halinde sanayiciler artık kelle koltukta çalışacak” diye konuştu. Yasa değişikliğinin gerekçesini anlamakta zorlandıklarını dile getiren Uğurtaş, “Bugün OSB yönetimleri kendi bölgesindeki bir okula bilgisayar alamaz, tuvalet bile tamir ettiremez hale geldi. Bunu yapmak için bakanlıktan onay alınması gerekiyor. OSB’lerin yatırıma ihtiyacı var ama yatırım yaparken bakanlığa sorup onlar onay verirse yatırım yapılacak. OSB’lerde işler hızlı şekilde işlediği için yatırım yapılıyordu. Artık yatırımcıyı da buralara çekemeyeceğiz. Bakanlık bizi zaten denetliyor, bir iki OSB yanlış iş yapmış diye 350 OSB kurban edilmemeli” dedi.

20 yılda 22 değişiklik yapıldı

OSBDER Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Kutsi Tuncay ise mevcut kanunun 20 yılda 22 kez değişikliğe uğradığını ifade ederek, “Her bakanlık, valilik, vali yardımcıları yardım istiyor ama yetkimiz yok ki verelim. Kamuda bu kadar kaynak varken OSB’lerin emanet paralarına neden göz dikerler anlamak mümkün değil. Bu paraların bizim olduğunu ve har vurup harman savurduğumuzu sanmaları bizi yaralıyor” diye konuştu.

Menemen Plastik İhtisas OSB Başkanı Salih Esen ise “Sanayici inovatif ürün üretsin Ar- Ge’ye yönelsin diyorlar. Ama sanayici elinde sürekli hortumla evindeki yangını söndürmeye çalışıyor. Görevden almalar daha da kolaylaşıyor. Görevden almanın esasa, suiistimale, çalmaya, çırpmaya, menfaate dayanmış olması lazım. Bunu kim ortaya koyacak? Gelen müfettiş neye göre denetim yapıyor? OSB’lere özgü bir teftiş denetim yönetmeliği yok. Buna rağmen görevden almalar çok daha kolaylaşacak. Bu yasalaşırsa artık kelle koltukta görev yapacağız. Sadece OSB’lere özgü bir teftiş yönetmeliği çıkarılmalı” diye konuştu.

79 OSB, görüş bildirdi

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkan Yardımcısı Seyit Ardıç, OSB’lerin sorunlarının ortak olduğuna dikkat çekti. Ardıç, “Sizlerden konu ile ilgili görüşleri istedik. 79 OSB’den görüşler geldi. Bölge müdürlerinden oluşan bir komisyonumuz var. Geçtiğimiz hafta sonu bu komisyonumuzu Bolu’da topladık. Gelen bütün görüşleri, raporları topladık. Sayın bakanımızdan randevu istedik. En kısa zamanda OSBÜK yönetim kurulu olarak kendilerine takdim edeceğiz” diye konuştu. Öte yandan OSBDER genel kurulunda Hilmi Uğurtaş, oybirliği ile yeniden başkan seçildi.