OSB’si dolan Osmaniye’de ikinci bölge açılacak

Eray ŞEN

OSMANİYE - Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (OTSO) Devrim Murat Aksoy, pandemide yüzde 33 oranında düşen ilin 2020 ihracatın, bu yıl tekrar artmasını beklediklerini söyledi. Aksoy, ihracatta önemli payı olan Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi’nin (OSB) yüzde 100 doluluğa ulaşması nedeniyle başlatılan 2’nci OSB çalışmalarının ise devam ettiğini bildirdi.

OTSO Başkanı Aksoy, 5’inci teşvik bölgesinde olması nedeniyle yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği Osmaniye’de yaşanan ekonomik gelişmeler hakkında DÜNYA’ya açıklama yaptı. Osmaniye’nin kalkınmada öncelikli iller arasına girmesiyle birlikte sağlanan teşviklerle çeşitli sektörlere yönelik önemli yatırımlar gerçekleştirildiğini belirten Aksoy, şöyle devam etti: “Bu yatırımlardan demir-çelik sektörü payını önemli ölçüde aldı. Bu nedenle demir-çelik sektörü ilimizde önemli bir sektör haline geldi. Şu anda ilimizde sektörler bakımından firmalarımız çeşitlilik arz etdiyor. Demir-çelik sanayi, makine yedek parça üretimleri, tekstil ve gıda öne çıkan sektörler. Tekstilde iplik üretimi, gıdada da fıstık işleme başı çekiyor. OSB’de yaklaşık 100 firma faaliyet gösteriyor.”

“Pandemi, 2020’de ihracat tablosunu aşağı çekti"

Son yıllarda dış ticarette yaşanan artışın pandemiden olumsuz etkilendiğini ifade eden Devrim Murat Aksoy, “İhracatımız 2017 yılında 162 milyon 682 bin dolar iken, 2018’de yüzde 67 artarak 271 milyon 671 bin, 2019 yılında yüzde 12 artarak 304 milyon 974 bin dolara yükselmişti. İhracat, 2020 yılında pandemiden dolayı yüzde 33 azalarak 205 milyon 240 bin dolar oldu. Osmaniye, ihracatta normalde her yıl artış sağlayan bir il olmasına rağmen 2020’de düşüş gözlemlendi. 2017 yılında 659,8 milyon dolar olan ithalat ise 2018 yılında yüzde 12 artışla 738,8 milyon, 2019 yılında yüzde 21 azalışla 582 milyon, 2020 yılında da yüzde 5 artışla 610 bin 508 dolar olarak gerçekleşti.