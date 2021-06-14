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Osmancık Belediye Başkanlığı ihale ile işyerlerini kiraya verecek

Çorum'abağlı Osmancık Belediyesi Başkanlığı, mülkiyeti belediyeye ait olan işyerlerini 5 yıllığına kiraya vereceğini duyurdu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Osmancık Belediye Başkanlığı, mülkiyeti belediyeye ait olan 2 çay bahçesini ve 3 işyerini 5 yıllığına kiraya verecek. Açık artırma usulü ile kiraya verilecek bu işleri için ihaleler Osmancık Belediyesi Encümeni huzurunda yapılacak.

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