Osmangazi Belediyesi, tarımı ‘Ata Tohumu’yla destekliyor

Esra ÖZARFAT

BURSA - Artan hibrit tohum kullanımı ile birlikte her geçen yıl üretilebilir yerli tohumların kaybolmaya yüz tuttuğuna dikkat çeken Başkan Mustafa Dündar, ithal tohumun önüne geçip, yerli ve milli tohumun yaygınlaştırılması amacıyla Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi bünyesinde kurulan Ekolojik Yaşam Merkezi’ndeki serada yerli tohumlardan fide yetiştirmeye başladıklarını söyledi. Sürdürülebilir tarıma katkı sağlamayı hedeflediklerini vurgulayan Mustafa Dündar, Türk tarımının yerli ve milli tohum ile güçlenmesinin önemine dikkat çekti. Başkan Dündar, “Amacımız, halk tabiriyle tavan arasında kalmış diyebileceğimiz orijinal, ata tohumlarımızı bulup onların kalitesini bozmadan, genetiği ile oynanmadan üretilebilir yerli ve milli tohumlar elde etmek. İnsan hayatı için tarımsal faaliyetlerin, tarımsal faaliyetler için de tohumun ne kadar önemli olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Son yıllarda kullanımı artan hibrit tohumlardan ilk yıl ürün alınırken, ikinci yıl üretim yapılamıyor. Osmangazi Belediyesi olarak kendi milli tohumlarımızı yetiştirmek adına Ekolojik Yaşam Merkezi’ni kurduk. 35 dönümlük alan üzerine kurduğumuz bu merkezde ata tohumlarından domates, biber ve patlıcan fideleri ürettik. Elde ettiğimiz bu fideler ile tohumun devamlılığını sağlamış olacağız” dedi. Dündar, yetiştirilen binlerce tohumun evinin balkonunda ya da bahçesinde sebze yetiştirmek isteyen vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldığını dile getirdi. Ekolojik Yaşam Merkezi’nde, ata tohumları yetiştirmenin yanı sıra ekolojik yaşam ve perma kültür eğitimleri de verdiklerini söyleyen Başkan Dündar; “Salgın nedeniyle 2 yıldır bu eğitimleri gerçekleştiremiyoruz. Ancak, ata tohumlarımızın üretilmesi noktasında çalışmalarımızı sürdürüyorlar. Şu ana kadar yetiştirdiğimiz ata tohumları 21 tür ve 100 çeşit. Vatandaşlarımızın kendi milli tohumumuza ve ürünümüze sahip çıkmalarını sağlamak adına bir öncülük başlattık” diye konuştu.

Üreticiden tüketiciye Çiftçi Pazarı ilgi gördü

Öte yandan Bursa Ovası’nda gerçekleştirilen tarımsal faaliyetleri hareketlendirmek adına Osmangazi Belediyesi tarafından her Pazar günü Çarşamba Pazarpark’ta kurulan Çiftçi Pazarı, Bursalı çiftçilerin bahçelerinde, tarlalarında yetiştirdikleri meyve ve sebzeleri, komisyonsuz bir şekilde doğrudan tüketiciyle buluşturmalarına imkan sağlıyor. Bursa’nın 17 ilçesinden gelen çiftçiler, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından verilen kimlik kartları ile Çiftçi Pazarı’nda tezgah açabiliyor. Her hafta 253 çifti ve 35 kooperatif pazarda yerini alıyor. Doğrudan üreticiden tüketiciye sunulan ürünlerin fiyatlarının semt pazarlarına oranla daha ucuz olması Çiftçi Pazarı’na olan ilgiyi daha da arttırıyor.