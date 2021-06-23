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Osmaniye Belediyesi içme suyu ve kanalizasyon projesi için halkın görüşlerini alacak

Osmaniye Belediyesi, içme suyu ve kanalizasyon projesi hem halkı bilgilendirecek, hem de halkın görüşlerine başvuracak.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Osmaniye Belediyesi tarafından, Osmaniye (Merkez) İçme Suyu ve Kanalizasyon Projesi için yürütülen çevresel ve sosyal çalışmalar kapsamında halkı bilgilendirmek, halkın görüş ve önerilerini almak, inşaat ve işletme dönemlerinde halk ile işbirliği tesis etmek üzere idare tarafından planlanan ve aşağıda detayları verilen “Halkın Katılımı Toplantısı” düzenlenecek.

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