Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 10 adet personel alacak.

Personel alımına 2020 yılı KPSS P3 puanı 60 ve üzeri olan adaylar başvurabilecek. Puan sıralamasına göre asıl aday sayısının 5 katı kadar yeek aday da belirlenecek.

Personel alımı kapsamında 1 mühendis, 3 büro personeli, 3 destek personeli ve 1 koruma ve güvenlik görevlisi istihdam edilecek.

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