Osmaniye OSB’de muz serasında ilk hasat gerçekleştirildi

OSMANİYE

Osmaniye OSB, hayata geçirdiği bu proje ile Türkiye’nin ilk karma OSB’si olma yolunda de emin adımlar ilerliyor. Osmaniye OSB, Türkiye’de ilk kez bir organize sanayi bölgesinde tarıma yönelik bir yatırım gerçekleştirirken, aynı zamanda muz dışında farklı tarım ürünlerinin OSB arazisinde ekiminin yapılabilmesi için de araştırmalarını sürdürüyor. Bir organize sanayi bölgesi olmanın da ötesinde; merak uyandıran farklı projelere de imza atan Osmaniye OSB, daha önce de yatırım yaptığı 7.5 MW’lık güneş enerjisi santrali (GES) ile kendi enerjisini üretmek üzere önemli bir adım atmıştı.

Gerçekleştirdikleri proje ile Türkiye’de bir ilke imza attıklarını dile getiren Osmaniye OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şerif Tosyalı, “Projeyi hazırlarken başından sonuna kadar tamamen uzman bir ekiple çalıştık. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi ile iş birliği yaptık. Bilim insanlarımızın yaptığı toprak analizi sonrasında arazimizin muz ekimine uygun olduğu tespitinden sonra projemizi uygulamaya koyduk. 20 dönümlük alanda hayata geçirdiğimiz Muz Serası Projesi için 4 milyon TL yatırım yaptık. Geçen yıl başlattığımız projemizde ilk hasat sonrasında 150 ton civarında bir ürün elde ettik. Yıllık yaklaşık 2 milyon TL gelir hedefliyoruz. Kendini 2 yılda amorti edecek bu proje ile OSB’mizin yıllık sabit giderlerinin yüzde 30’unu karşılayabileceğiz. Projemize hem halkımızdan hem de Türkiye’deki diğer OSB’lerden çok yoğun ilgi var. Türkiye’nin farklı bölgelerinden birçok OSB, proje hakkında bizden bilgi almak üzere iletişime geçiyor. Projemizin OSB’lere örnek olmasının yanı sıra daha önce sadece yer fıstığı, turp ve zeytin gibi tarım ürünleriyle öne çıkan Osmaniye’de muz ekimini de hızlandıracağını düşünüyoruz. Ülkemizde tarım odaklı birçok organize bölge var ama bizim gibi endüstri odaklı bir sanayi bölgesinde bu bir ilk. Bir anlamda Türkiye’de hem sanayi hem tarım alanında üretim yapan ilk karma OSB olduk. Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi olarak böylesine değer yaratan bir proje ile insanımıza ve toplumumuza iyi bir örnek sunduğumuz için büyük bir memnuniyet duyuyoruz” dedi.