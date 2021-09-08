Otelciler, kış turizmine yatırım yapmak için Erciyes’e yöneliyor

Hilal SÖNMEZ

KAYSERİ - Önceki kış sezonunu pandemiye rağmen turist sayısında kayıp yaşamadan geçiren Erciyes Kayak Merkezi, otel yatırımcılarının da gözdesi oldu. Kayseri Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı, 2015 yılından bu yana aşama aşama ilerleyerek büyüyen Erciyes Kayak Merkezi’nde yeni otel yatırımlarının hızlandığını ifade etti. Özellikle son yıllarda yapılan otellerin Türkiye’de turizme değer katacak kalitede olduğunu belirten Cıngı, “Özellikle son yıllarda tüm dünyadan misafir alıyoruz ve charter seferlerle gelen turist sayımız arttı. Dolayısıyla otel yatırımcılarının da bölgeye ilgisi arttı. Şu anda devam eden ve bitmiş olan yaklaşık 650 milyon liralık otel yatırımımız var. Önümüzdeki 3 yıl içerisinde mevcutta bin 500 olan yatak kapasitemiz 3 bin 500’e çıkacak” dedi.

“Yatak kapasitesini 8 bine çıkarmayı hedefliyoruz”

Bölgede henüz üzerinde çalışma yapılmayan otel parsellerinin de ortalama 5 yıl içerisinde tamamlanmasıyla ilave 1.2 milyar TL’lik bir yatırımın daha Erciyes’e geleceğine dikkat çeken Murat Cahid Cıngı, “Ortalama 5 ila 6 yıllık bir zaman zarfında Erciyes’teki yatak kapasitesini 8 bine çıkarmayı hedefliyoruz. Tabi bu sadece Erciyes’te oluşan bir yatırım ortamı. Bunun yanında Kayseri şehir merkezi de Erciyes’ten çok yoğun oranda istifade ettiği için orada da otellerimiz, rezidanslarımız, konaklama tesislerimiz hızlı bir şekilde yoluna devam ediyor. Şehir merkezimize de yeni oteller katılmaya devam ediyor. Şehir merkezi Erciyes’e yaklaşık 20 dakikalık bir mesafede olduğu için dağa gelen kayak turisti aynı zamanda şehirde de konaklıyor ve şehirdeki sosyal hareketliliğe de katkıda bulunuyor” diye konuştu.

Bugün itibariyle Erciyes’te 13 otel bulunduğunu, yeni yapılanlarla sayının 17’yi bulacağını kaydeden Cıngı, “Tüm projeler bittiğinde ve tüm parseller otele dönüştüğünde ise dağda 25’in üzerinde otel yer alacak” ifadelerini kullandı. Cıngı, başta Yüksek İrtifa Kamp Kompleksi olmak üzere bölgede dört mevsim turizmin devam etmesi için yapılan çalışmalar ve pek çok kategoride spor dalında müsabakalara ve kamplara ev sahibi olması nedeniyle Erciyes’teki konaklama yatırımlarının daha da hızlanacağını kaydetti.

Güneydeki oteller Erciyes’e geliyor

Erciyes’in, Turizm Bakanlığı’nın 5. Teşvik Bölgesi’nde yer almasının yatırımcıların bölgeye gelmesini sağladığını belirten Murat Cahit Cıngı, diğer yandan, Erciyes’e yapılan otellerin yaklaşık 5 yılda kendini amorti ettiğini söyledi. Bu durumun yatırımcıları cezbettiğini ifade eden Cıngı, “Özellikle sahillerde, güneyde oteli olan yatırımcılar Erciyes’te de otel inşa ederek kış aylarında boşa çıkan personellerini burada değerlendirip yaz sezonunun başlamasıyla tekrar güneye çekiyorlar. Bu durumda hem personel istihdamının artırılması ve teşviki noktasında hem de otellerimizin kaynaklarını verimli kullanması noktasında çok ciddi avantaj sağlıyor” açıklamasını yaptı.