Oteller, '8 metrekarede' esneklik istiyor

Eray ŞEN

ADANA - Bu kuralara göre toplantı yapmanın neredeyse imkansız hale geldiğini belirten otel işletmecileri, geçen yılki 1 metre kuralını hatırlatarak, yeni bir kararname ile mesafe konusuna çözüm getirilmesini bekliyor. Hiltonsa’nın Adana ve Mersin otellerinden sorumlu Genel Müdürü Abdurrahman Toprak ile Sheraton Adana Oteli Genel Müdürü Can Akşit, pandemi koşullarına göre hazırlık yaptıkları toplantı ve düğün organizasyonları için beklentilerini açıkladı.

'Yeni bir alt kararname bekliyoruz’



Abdurrahman Toprak, Adana Oteli’nin daha çok iş ve toplantı amaçlı hizmet verdiğini, 14 tane irili ufaklı salonları olduğunu belirterek, şöyle devam etti: “Burası daha çok toplantı, kongre oteli kimliğinde. Öngörülebilirlik anlamında önümüzdeki üç aya yönelik değerlendirme yapabiliyoruz. Daha uzun vadeli planlama yapmak mümkün görünmüyor. Sokağa çıkma yasaklarının kaldırılması ile ilgili yeni karara katılıyorum, doğru bir karar oldu ancak otellerde toplantı yapmak neredeyse imkansız hale geldi. Bir önceki kararnameye göre kişiler arası bir metre mesafe kuralı vardı, yeni kararnamede sekiz metrekareye bir kişi oldu. Oteller için bir alt kararname ile bunun düzeltilmesini bekliyoruz.”

Geçen yıl en iyi otel % 25 doluydu



Can Akşit de, geçen yıl Adana’daki otellerde doluluk oranının 17 Mart’tan itibaren çok düştüğünü, ‘en iyisinin’ yılı yüzde 25 dolulukla kapattığını ifade etti. Temmuz ayında sınırlı olarak normal hayata geçiş kararıyla birlikte bir süre işlerin iyi gittiğini, ancak aralık ayında tekrar kapanma olunca, senenin kötü kapandığını anlatan Akşit, “Adana’daki otellerde konaklayan kesim daha çok iş dünyası” diye konuştu. Şu anda eylül ayına kadar günde 5-6 düğün görüşmesi yaptıklarını dile getiren Akşit, “En son 1 Mart’ta çıkan kararnameye göre ancak 100 kişiye kadar düğün yapabiliriz. Toplantılar için de aynı durum söz konusu. Devletimizin bu konuda aldığı kararlara uyarak çalışmalarımıza devam ediyoruz” ifadesini kullandı.