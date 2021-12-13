Otokar'dan Ankara’ya 28 adet Kent Körüklü otobüs teslimatı

Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, Türkiye'nin dört bir yanında belediyelerin toplu taşıma filolarını güçlendirmeye devam ediyor. Son olarak Otokar, yılın en büyük teslimatlarından birini daha tamamladı. Ankara için EGO Genel Müdürlüğü ile yaptığı 28 adet körüklü otobüs alımı kapsamında Mayıs ayında sözleşme imzalayan Otokar, KENT LF Körüklüleri teslim etti. Otokar, sözleşme doğrultusunda araçların 2 yıl boyunca satış sonrası hizmetlerini de sağlayacak.

Sektörde 58’inci yılını kutlayan Otokar’ın 35 binden fazla otobüsü, Türkiye başta olmak üzere İtalya, Almanya, İspanya, Sırbistan, Romanya, Slovakya’nın aralarında yer aldığı 50’den fazla ülkede milyonlarca yolcuyu taşıyor. Toplu taşımaya özel olarak geliştirilen Otokar otobüsleri, düşük işletme maliyetleriyle de öne çıkıyor.

“Bu sefer de Ankara için özenle ürettik”

Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, “Türkiye’nin mühendislerinin tasarladığı, ülkemiz topraklarında üretilen otobüslerimizi, bu sefer de Ankara için özenle ürettik. Modern tasarımıyla başkentimize yakışacak konforlu ve çevreci Otokar Kent otobüslerimizi bugün teslim ediyoruz. 2 yıl boyunca vereceğimiz satış sonrası hizmetle de Ankaralılara yakışır bir ulaşım sağlayacağız.” dedi.