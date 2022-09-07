Otomobil devi BMW ve Fisker, Bantboru ürünleri kullanacak

Narin DEMİRCİ



KOCAELİ - Bantboru CEO’su Sinan Gider, start verdikleri en büyük projelerden bir olarak nitelediği BMW ile işbirliklerini daha ileriye taşıyacaklarını kaydetti. “OEM tedarikçisi olduğumuz BMW işbirliğimizi daha ileriye taşımak için BMW’nin biri yeni olmak üzere 5 modeline, özel vasıflı çelik boru tedariki yapacağız. Ayrıca küresel operasyonlarımızı ABD, Almanya, Güney Afrika, İngiltere ve Macaristan gibi 3 kıtada 5 farklı lokasyonla genişletiyoruz” diyen Gider, bu tesislerin bazılarının üretim ve büküm faaliyetlerini Bantboru’nun, bazılarını ise iş ortaklarının üstleneceğini söyledi.

Projeyle hem yakıt motorlu hem de elektrikli araçlar için üretim yapacaklarını belirten Gider, “Mini Cooper’ın yanı sıra, BMW’nin X3 serisinde, 1 ve 2 serilerinde ve yeni modellerinde kritik noktalarda yerli Bantboru Ar-Ge ve teknolojisiyle üretilmiş ürünler olacak. BMW işbirliğimiz, 2024’te yılda 200 bin araçla start alacak ve kademeli olarak 2027 yılında yaklaşık yılda 600 bin araca ulaşacak. Projenin birinci kademe tedarikçisiyiz ve projenin yönetimi bizim sorumluluğumuzda olacak” dedi.

Magna ile olan işbirliklerinin önemine değinen Sinan Gider, “Magna çok büyük uluslararası otomotiv tedarikçisi. Farklı OEM’ler için kendi bünyesinde araç üretimi yapıyorlar. Bu üst segment elektrikli araçlarıyla tanınan Amerikan otomobil üreticisi Fisker’in Ocean model elektrikli SUV aracını da kapsıyor” diyerek, üretimde fren boruları tedariki için nominasyon aldıklarının altını çizdi. Projenin hibrit fren borularını da kapsadığını belirten Gider, “Ürün gamımızı genişleteceğiz. İlk teslimatlar 2023 yılında olacak ve Magna’ya parçaları Bantboru Almanya üretim üssümüz tedarik edecek. Almanya Leipzig’deki boru büküm işimiz de bu projeyle birlikte start almış olacak” diye konuştu.

Elektrikli SUV araç bağlantılı Fisker/Magna işbirliği kapsamında Bantboru yerli Ar-Ge ve üretimle ilgili ürün gamını da genişletecek. 7 milyon euro düzeyinde yatırım gerçekleştireceklerini söyleyen Gider, bunun şirket cirosuna yıllık 10 milyon euro’ya varan katkısı olacağını söyledi. Bantboru olarak küresel otomotiv ve dayanıklı tüketim ürünleri sektörlerinde önem taşıyan çelik boru sistemleri alanında da dünyanın en önemli 5 orijinal ekipman üreticisinden biri olduklarını vurgulayan Gider, “Bantboru, dünyada üretilen her yüz araçtan 4’ünün kritik sistemlerinde ürünleriyle yer alıyor. Otomotiv orijinal parça üretimi (OEM), Rekabetçi Performans gücü, yerli Ar-Ge ve yerli üretimle dünyanın dört bir yanında aranan bir marka. Kapasite yatırımları sonrası küresel otomotiv pazarındaki payını da iki katına çıkarmaya hazırlanıyor” ifadelerini kullandı.

“Kilo başına ihracatımız 7.6 euro”



Bantboru’nun kendi Ar-Ge ve teknoloji gücüyle geliştirilmiş ürünlerle küresel rekabetin Türk oyuncusu kimliği taşıdıklarını belirten Gider, Arjantin’den Çin’e kadar 23 ülkeye ihracat yaptıklarını belirterek, “İhracat gelirleri, cironun yüzde 50’sini oluşturuyor. Kilogram başına ihracatımız, 7.6 euro. Yurt dışı yatırımlarının şirket cirosuna 10 milyon euro’ya varan düzeyde katkısı var. Yurtiçindeki yeni projelerimizle de 3 yıllık süreçte yüzde 100 büyüme hedefliyoruz” dedi.