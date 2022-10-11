Otomotiv aftermarket fuarları yeniden eski takvimlerinde

Organizatörler, otomotiv pazarındaki beklentileri anlamak ve uluslararası etkinliklerin takvimine dönük beklentileri ölçümlemek için, geçtiğimiz Mayıs ayında gerçekleşen Autopromotec Fuarı’nda, bağımsız bir anket çalışması yaptılar. Anket, pandemi sona erdiğinde, katılımcıların otomotiv aftermarket pazarı için en önemli iki uluslararası ticaret fuarı olan Autopromotec ve Automechanika'nın, geleneksel programlarına dönmesini tercih edeceklerini ortaya koydu. Böylece yine, tek sayılı yıllarda Autopromotec, çift sayılı yıllarda Automechanika yapılacak. Bu iki etkinliğin temsilcileri, burada pazarın gereksinimlerini karşılamanın önemli olduğu konusunda anlaştılar ve sonuç olarak Automechanika Frankfurt 10-14 Eylül 2024'te, 30. Autopromotec ise 21-24 Mayıs 2025'te Bologna'da gerçekleşecek.

Autopromotec 16-18 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirmeyi planladığı etkinlikte, üreticilere, parça tedarikçilerine, bayilere ve alıcılara yönelik ve tüm dünyanın karşılaştığı zorluklara odaklanıyor. Bu yeni etkinlikle enerji geçişi ve sürdürülebilirlikten, yeni iş modellerine kadar mobilite endüstrisi ele alınacak. Autopromotec CEO'su Renzo Servadei, "Rekabetçiliğe doğru olumlu bir tutum, pazarların sağlıklı ve motive olması gerektiği bilincini içerir. Bu iki etkinlik arasındaki dengeyi yeniden kurarak, zaten teste tabi tutulan şirketler için daha fazla stresten kaçınacağız. Aynı zamanda, her iki fuarımıza da katılmalarını mümkün kılıyoruz” dedi.

Messe Frankfurt Başkan Yardımcısı ve Automechanika Marka Müdürü Michael Johannes da, “Tüm ilgili taraflarla ortak bir anlayışa ulaştığımızı duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Uluslararası ağımızla yaptığımız çok sayıda kişisel görüşme, geçtiğimiz birkaç ay boyunca yolu açmamıza yardımcı oldu. Bu, otomotiv yenileme pazarındaki herkesin planlamasını optimize etmesine yardımcı olacak” diye konuştu.