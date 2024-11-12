Otomotiv sektörü 300 firmanın katılımıyla Bursa'da buluştu

'Automotive Meetings Bursa', 40 ülkeden 300 firmanın katılımıyla başladı. Bursa Organize Sanayi Bölgesi'nin ev sahipliğinde yapılan etkinlikte söz alan Sühendam Urbay, organizasyona binek araçtan ağır vasıta grubuna kadar birçok farklı alanda, İsveç'ten Fas'a, Meksika'dan İspanya'ya, Rusya'dan Hollanda'ya, Kanada'dan Hindistan'a kadar katılımcı olduğu bilgisini verdi.

Bursa'nın Türkiye otomotiv sektörünün öncü şehri olduğunu belirten Urbay, "Ülkemizde üretilen her üç araçtan biri Bursa'da üretilmektedir. Günde 1500'ün üzerinde araç banttan inmektedir. Türkiye'nin 35 milyar dolarlık otomotiv ihracatının dörtte biri, Bursa firmalarınca gerçekleştirilmektedir. Kentte 400 üzerinde firma faaliyette, bu firmalarda 60 bin kişi istihdam edilmektedir. Bursa'da dünyanın neredeyse sektördeki tüm markalara parça üretilmektedir" ifadesini kullandı.

10 yılda Avrupa OEM kür esel pazar payının yüzde 45'e düşmesi bekleniyor

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Üyesi Tuna Arıncı da, "Türk otomotiv endüstrisinin ülke ekonomisine daha fazla katma değer sağlaması, rekabet gücünün geliştirilmesi, ihracat pazarlarındaki payımızın korunması ve artırılması, büyük önem taşımaktadır. Sektörde yaratıcılık, yenilikçilik ve özgünlük içeren yeni projelerin teşvik edilmesi, ihracatın yüksek katma değerli ve istikrarlı bir şekilde büyütülmesi hedefli çalışmalar da önem arz ediyor" dedi.

Tuna Arıncı, gelecek 10 yılda Avrupa'daki OEM'lerin (orijinal ürün üreticisi) küresel pazar payının yüzde 60'tan 45'e düşmesi beklendiğini vurgulayarak, "Atılan adımları takip edip yol haritası çıkarmamız için bu gibi etkinlikler çok önemli. En büyük pazarımızda, güçlü pozisyonumuzu sürdürebilmek için biz onlardan daha önce dönüşmeliyiz. Bizler, otomotiv endüstrisinin bugüne kadarki başarılarıyla gurur duyuyor ancak gelinen noktayı hiçbir zaman yeterli görmüyor ve gelecekte katma değeri yüksek ürünlerle endüstrinin ihracat değerlerini daha yukarılara taşımak istiyoruz" dedi.