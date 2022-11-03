Otomotiv sektörü Bursa’da buluşacak

ALİ ŞAHİN/BURSA

Bursa OSB’nin ev sahipliğinde ülkemizde dördüncü kez yapılacak olan Otomotiv Buluşmaları- Türkiye Organizasyonu, dünya ve Türkiye’den otomotiv ana ve yan sanayi üreticilerinin katılımıyla Bursa’da düzenlenecek. 38 ülkeden 300 sektör temsilcisinin katılımıyla 8-10 Kasım 2022 tarihlerinde Merinos AKKM’de gerçekleştirilecek olan Otomotiv Buluşmaları-Türkiye Organizasyonu ile ilgili tanıtım toplantısı düzenlendi. Bursa OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Durmaz toplantıda yaptığı konuşmada, Automotive Meetings’in 8 yıldır Meksika, ABD, Kolombiya, Romanya, İspanya ve Türkiye’de otomotiv sektörünün OEM, Tier1, Tier2, yan sanayi, ağır vasıta ve aftermarket’in önemli firmalarını bir araya getirdiğini belirterek, “Automotıve Meetıngs etkinliği ile yerli ve yabancı sektör temsilcisi dünya devlerini bir kez daha ülkemizde otomotiv sektörünün başkenti Bursa’da buluşturuyoruz. İki yılda bir yapılan ve öncekini pandemi nedeniyle online düzenlediğimiz etkinliğimiz 8-10 Kasım 2022 tarihlerinde Merinos Atatürk Kongre Ve Kültür Merkezi’de yapılacak” dedi.

“Bursa’nın otomotivdeki önemi arttı”

Bu seneki buluşmaya binek araçtan ticari araç ve ağır vasıta grubuna kadar birçok farklı alanda 38 ülkeden toplamda 300 sektör temsilcisinin katılacağını ifade eden Durmaz, “Etkinliğimize katılacaklar arasında ABD'den Almanya'ya, Slovenya'dan Hindistan'a kadar, hatta Etiyopya ve Tanzanya'dan bile birçok farklı alandan alıcıların yetkilileri de bulunuyor. Bu etkinliğe olan ilgi her geçen yıl artmaktadır. Örneğin 2017’de 25 ülke katılırken bu sayı 2019’de 35’e, bu sene de 38‘e yükseldi. Katılımcı firma sayısı da 260’den 300’e çıktı. Uluslararası bir tedarik zinciri etkinliği olan Automotive Meetings’in katılımcıları arasındaki ikili iş görüşmelerinin toplam sayısı da her sene artmaktadır. 2021 yılı verilerine göre 30 milyar dolar seviyesinde olan Türk otomotiv endüstrisi ihracat toplamının dörtte birini Bursa firmaları gerçekleştirmektedir. Haliyle bu durum ülkemizin ve Bursa’nın otomotiv endüstrisi ürünleri ihracatının artmasında da etkili olmaktadır. Sonuçta baktığımızda doğru bir iş yaptığımız ortaya çıkmaktadır” dedi. Bursa OSB Başkanı Durmaz, bu etkinliğin Türkiye’de Bursa’dan başka yerde yapılmasının da düşünülemeyeceğini vurgulayarak, “Geçtiğimiz cumartesi günü Cumhurbaşkanımızın da katılımıyla ülkemizin yerli aracı TOGG’un banttan çıkmasıyla Bursa’nın otomotiv sektöründeki önemi bir kez daha artmıştır” diye konuştu.

7 bin ikili görüşme yapılacak

Bursa OSB Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Şahin de Automotive Meetings’in bir fuar değil bir etkinlik olduğunu vurgulayarak, “Sektör oyuncularının, üreticilerinin ve satın almacılarının bir araya geldiği ve toplantılar yaptığı bir etkinlik bu. Otomotiv sektörünün ihtiyaçlarını bilmek lazım. Bizim sektörümüzde bir müşteriye 10, 100, bin tane parça satmazsınız, bir iş birliğine girişirsiniz. Artık o müşteriniz her araç ürettiğinde sizden parça alır ve kendi aracını yapar. Sürekliliği olan bir süreç. Böyle bir etkinliğin Türkiye’nin otomotiv başkenti Bursa’da yapılması ve Türkiye’nin ilk OSB’sinin de buna ev sahipliği yapması çok önemli. 38 ülkeden satın almacılar gelecek ve toplantılar yapacaklar. Pandemiden sonra potansiyel müşterilerimizin Uzakdoğu kökenli birçok tedarik kaynağı artık daha yakın coğrafyalardan alternatifler aramaya başladı. Bu nedenle bu sene bu buluşmalardan çok daha farklı sonuçlar çıkacağını düşünüyorum. 154 üretici firmamız etkinlikte bulunacak. 32 yabancı, 92 Türk firmasının yer aldığı etkinlikte 300 kişilik satın alma tarafından gelen misafirlerimiz olacak. 7 bin ikili görüşme yapılacak” dedi.