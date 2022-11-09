Otomotiv sektörü Bursa’da buluştu

ALİ ŞAHİN/BURSA

Bursa OSB’nin ev sahipliğinde ülkemizde dördüncü kez yapılan Otomotiv Buluşmaları – Türkiye Organizasyonu, Dünya ve Türkiye’den otomotiv ana ve yan sanayi üreticilerinin katılımıyla Bursa’da başladı. Pandemi nedeniyle geçen yıl çevrimiçi düzenlenen etkinlik bu yıl Merinos AKKM’de düzenlenen açılış töreni ile start aldı. Programın organizasyonunu üstlenen Karibu’nun Genel Müdürü Gözde Demirel Akan 200’den fazla satın almacının bir araya geldiğini hatırlatırken 2023’te bu organizasyona bir de after market meetings’i ekleyeceklerini belirtti.

“Bursa otomotivin başkenti”

Bursa’nın otomotivin başkenti olduğunu ifade ederek sözlerine başlayan Otomotiv Endüstrisi İhracatçılar Birliği (OİB) Başkanı Baran Çelik, “Bursa otomotiv endüstrisinin Türkiye’ye yerleşmesine vesile olan bir şehir. OİB’in merkezinin burada olması da bu gücünün pekişmesini sağlıyor. Sektörel kazanımlarla buradan ayrılacağımıza inanıyorum. Avrupa’nın en büyük ticari araç üreticisiyiz. Binek otomobil üretiminde de en iyiler arasındayız. Bugün yıllık 2 milyon araç üretim kapasitesine sahibiz. Üretimimizin yüzde 80’ini ihraç ediyoruz. 2022’yi 30 milyar dolarlık ihracat ile kapatacağız. Orta vadede hedefimiz yeni nesil otomobil yatırımları ile 50 milyar dolarlık ihracata ulaşmak. 2015’ten beri otomotiv ihracatı ithalatı geçmiş bir endüstri. Bu konuda önemli bir yanlış algı var. Otomotiv endüstrisi ihracat fazlası veren bir sektör” diye konuştu.

“Sektör zorluları aşacaktır”

Etkinliğin Bursa’ya çok yakıştığını belirten Bursa Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu üyesi Özgür Şahin, “Şehrimizde günde 1250 araç banttan iniyor. Türkiye’de banttan üç araçtan birisini Bursa üretiyor. Otomotiv ihracatında da 4 araçtan 1’i Bursalı. Bursa’da 38 ülkeden 300’ün üzerinde katılımcı bulunuyor. Pandemi ve ardından yaşanan Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle sektörümüzde zorluklar devam etse dahi bu sıkıntıları sektör olarak aşabilecek güçte olduğumuza inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Rektör müjde verdi

Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, Bursa’nın dünyada otomotiv için en uygun lokasyonlardan birisi olduğunu belirtirken, “Teknolojiyi üreten olmalıyız. Bunun için önemli bir potansiyel var ve Üniversite işbirlikleri ile başarabiliriz” dedi. Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ise “Sanayi ve Üniveriste işbirliğinin son dönemde hayata geçirdiği projeler önemli adımlar. Üniversitelerde ciddi bir birikim var. Bunu kullanırsak çok daha başarılı olacağız” ifadelerini kullandı. Rektör Kılavuz ayrıca Türkiye’deki otomotiv konusunda en donanımlı araştırma üniversitesi olduklarını hatırlatırken, TÜBİTAK 1004 programı kapsamında yaptıkları başvuru neticesinde ‘Batarya ve Pil teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi’nin Bursa’da bünyelerinde kurulacağının müjdesini verdi.

6 bin görüşme bekleniyor

Açılış programı konuşmaların ardından dünyanın önde gelen şirketlerinin temsilcilerinin sunumları ile tamamlandı. Otomotiv Buluşmaları – Türkiye Organizasyonu kapsamında ikinci ve üçüncü gün firmalar arasında planlanan görüşmeler gerçekleştirilecek. Buluşmalar kapsamında 2 bin iş görüşmesi planlanırken bu rakamın organizasyon esnasında 6 bini aşması bekleniyor. Özellikle elektrikli araçlar konusunda yatırımcı profili ile gelen 2 firmanın önemli anlaşmalar ile organizasyondan ayrılması bekleniyor.