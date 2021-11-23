Otomotiv sektörünün en büyük insan kaynağı zirvesi Aralık ayında düzenlenecek

KOCAELİ - Pandemi kapsamında alınan önlemler gereği bu yıl da online olarak gerçekleştirilecek etkinlik, 1-2 Aralık 2021 tarihlerinde düzenlenecek. Sosyal gelişim ve etkileşime katkıda bulunması hedeflenen zirve; danışmanlar, insan kaynakları yöneticileri, akademisyenler ile sosyal bilimcilerin de aralarında bulunduğu çok sayıda birbirinden değerli konuşmacının katılımıyla; “Gelişim Zirvesi - Versiyon 2021 Geleceğe Hazır mıyız? - Daha Esnek - Daha Çevik - Daha Dijital” ana teması ile gerçekleştirilecek.

Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TOSB) İK Komitesi koordinatörlüğünde düzenlenen zirvenin açılış konuşmaları ise TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mehmet Dudaroğlu, TOSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Alper Kanca ile TOSB İK Komite Başkanı Yasemin Genç tarafından yapılacak. Bu yıl da büyük ilgi görmesi beklenen zirvede daha sonra ise alanında uzman konukların konuşmalarına geçilecek. Bu kapsamda etkinlik; liderlik ve alışkanlık koçu Dr. Selçuk Alimdar’ın “Çeviklik Danışmanı -Çevik Organizasyonlar” başlıklarını içeren konuşması ile devam edecek. Etkinlikte daha sonra “Değişken Durumlarda Ücret Yönetimi” konusu ele alınacak. Bu panelin konuşmacısı ise KornFerry Kıdemli Müşteri İlişkileri Müdürü Buse Saltadal olacak.

Zirvenin öğleden sonraki bölümünde ise, MESS Teknoloji Merkezi Grup Direktörü Efe Erdem “Organizasyonlarda Kültürel ve Dijital Dönüşüm” konusunda önemli açıklamalarda bulunacak. Daha sonra da danışman, eğitmen Fatih Güvercin’in katılımıyla “Liderlik Sendromları - Geleceğin İş Dünyasında Fark Yaratmak İçin Vazgeçilmesi Gereken 7 Liderlik Sendromu” konuları ele alınacak. Zirvenin birinci günü; “Veri ile Yönetmek Mümkün mü?” konusu ile sona erecek. Sektör profesyoneli ve akademisyen Emre Tuna Aydın, tüm dünya genelinde önemi gittikçe artan veri konusu ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunacak.

Beyaz yakalının dijital yakalıya dönüşümü

TOSB Gelişim Zirvesi’nin ikinci günü ise danışman, yazar İnan Acılıoğlu’nun konuşması ile başlayacak. Acılıoğlu’nun “Beyaz Yakalı’nın Dijital Yakalı’ya Dönüşümü” konusunu ele alacağı konuşmasının ardından, danışman Fırat Akkemik de “Holistik Olmak” konusu ile ilgili önemli açıklamalarda bulunacak. İkinci günün öğleden sonraki bölümünün ilk konuğu ise Defacto - Mutluluk ve İK Projeler Müdürü Aliye Atalay Kocadölü olacak. Aliye Atalay Kocadölü, “Mutluluk Uygulamaları” başlıklı bir konuşma gerçekleştirecek. Narter Hukuk kurucu ortağı Cenk Narter de “Yeşil Mutabakat ve Güncel Gelişmeler” alanındaki yeniliklere değinecek. Zirve, TOBB Akreditasyon Denetçisi, baş denetçi ve yönetim danışmanı Haluk Ali Güneş’in konuşması ile sonra erecek. Konuşmasında bilgi güvenliğinin önemine dikkat çekecek olan Güneş, “Bilgi Güvenliği - Enerji QMS-EMS-OHSAS-FSM-ISMS-EnMS” başlıkları altında önemli açıklamalarda bulunacak.