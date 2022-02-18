Otomotiv yan sanayicisi İzmir’de yatırım için arazi bulamıyor 

Nihat DELİBAŞI



İZMİR - Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Otomotiv Yan Sanayi Meslek Komitesi Meclis Üyesi Suha Kahraman, İzmir’e yatırım planlayan birçok yan sanayi firmasının uygun büyüklükte arazi bulamadığını belirtti. Kahraman, “İzmir otomotiv yan sanayii için öncelikli bölge oldu. İstanbul, Gebze, Bursa’dan çok sayıda firma, yatırımcı İzmir’de 20-40 bin m2 arazi talep ediyor. İzmir’in OSB’lerinde bu talebe yanıt verecek yer yok. Uygun sanayi alanı, parselleri oluşturulması için vakit kaybetmeden harekete geçilmeli” dedi.

İzmir, son olarak Ege Endüstri’nin 1.5 yıllık arayışının ardından ESBAŞ’ta bulduğu uygun arazi ile 50 milyon dolarlık yatırım kararı aldığı otomotiv yan sanayinin yer taleplerine yanıt veremiyor. Bu durum sektörün üretim, istihdam ihracatta gerçekleştireceği atılımın önünde engel oluştururken EBSO Meclis Üyesi Suha Kahraman, yatırımcı ilgisine yanıt verecek uygun büyüklükte arazi taleplerini karşılamanın önemini vurguladı. Firmasının faaliyet gösterdiği Torbalı Organize Sanayi Bölgesi’nde birçok otomotiv yan sanayi firmasının yer tahsisi için sıra beklediğini vurgulayan Kahraman, “Torbalı OSB genişleme alanı mobilya sektörüne tahsis edildi. Bekleyişteki firmaların talepleri devam ediyor. Şu an Pancar veya Torbalı OSB gibi 1 milyon metrekare alana sahip bölge tahsis edilse sektör rahatlıkla dolduracak durumda. Bu sektörün sağladığı istihdam ve ihracatında katlanması demek” diye konuştu.

Küçük parseller birleştiriliyor

Otomotiv firmalarının 30 bin ve üzeri metrekarelerde yer talebinin yanı sıra otomotiv beyaz eşya sektörüne hizmet veren yan sanayi firmalarının yatırım için arazi arayışında olduğundan söz eden Suha Kahraman, “Şu an OSB’lerde 5-10 bin metrekarelik arazi tahsis edilebiliyor. Büyük parsel taleplerine yanıt veremiyoruz. Oysa KOBİ statüsündeki firmalar büyümek istiyor. 20 bin metrekare yer arayışındaki firma, 2 tane 10 bin metrekare yer alarak bu yatırımını realize edebiliyor. Uygun büyüklükte sanayi arsası sıkıntısı had safhada” dedi.

İzmir-İstanbul, Kuzey Ege Otoyolu ile önümüzdeki günlerde açılacak Çanakkale Köprüsü’nün yanı sıra liman ve demiryolları ile bölgeden Avrupa’ya kesintisiz ve alternatif ulaşım yolları ile sahip olduğu lojistik avantajları vurgulayan SuhaKahraman, şöyle devam etti: “Bu avantajlar, yetişmiş işgücü, kentin, bölgenin sahip olduğu yaşam kalitesi yatırımcı ilgisini öne çıkaran etmenler. Ancak daha önemlisi Türkiye, pandemi sonrası küresel ticaretin kesişme noktasında olmanın avantajıyla yatırımcının ilgisini çekiyor. Otomotiv yan sanayi ihracatta birçok ana sektörü geride bırakıyor. Sağladığı istihdam, yarattığı katma değer dikkate alındığında küresel ticaretin kurallarının yeniden yazıldığı önümüzdeki 5 yılı iyi değerlendirmeli ve yatırımcı ilgisine yanıt verecek uygun büyüklükte arazi taleplerini karşılamalıyız. Başta İzmir Büyükşehir Belediyesi olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşların yeni sanayi alanları oluşturma gayretleri yoğunlaşmalı.”