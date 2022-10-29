"Otomotivde başka bir lige çıkacağız"

BURSA (DÜNYA)- Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un, Bursa'nın Gemlik ilçesindeki fabrikasının açılış törenine katılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bu tarihi ana tanıklık etmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Togg ile ilgili olarak birilerinin ‘hayal’, ‘montaj’ gibi türlü türlü çarpıtmalarda bulunduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, “Sayın Cumhurbaşkanımız 12 Temmuz 2020'de buranın temel atma törenindeyken, 'bunlar neden bahsediyor' dendi. Ama henüz üzerinden 26-27 ay geçti. Bugün tesisin açılışı için heyecanla Cumhurbaşkanımızı bekliyoruz. Bu ülkenin geleceğine yapılmış bir yatırımdır. Bu yıllardır hayal edip de gerçekleştiremediğimiz bir vizyondur. Ülkemiz adına Cumhuriyet'in 100'üncü yılının önemli kazanımlara vesile olacağına inanıyorum” dedi.

Otomotiv kültürü

TOGG'un Bursa adına da ciddi yansılamaları olduğunu, yan sanayide büyük bir dönüşüm başladığını ifade eden Başkan Aktaş, "Bursa aslında otomotiv kültürü olan bir şehir. 3 önemli markayı bağrında barındıran bir şehir. Ama özellikle yerli, milli ve elektrikli otomobille beraber sürecin ülke lehine başka bir boyuta evrildiğini de buradan görüyorum açıksası" diye konuştu.

Mart 2018'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile külliyede Bursa'ya dair yaklaşık 1 saatlik bir görüşme yaptığını ve görüşmede Togg'un inşa edildiğini alanın da gündeme geldiğini ifade eden Başkan Aktaş, “Yüksek teknolojili sanayi ve katma değeri yüksek üretimle alakalı bazı atıl alanlardan bahsetmiştim. Biri de burasıydı. Denize sıfır ama etrafı sanayilerle, serbest bölge ile sarılı bir alan. Burada 4.100 dönüm alan vardı. Togg 1.100 dönümünü kullanıyor. Zaman içinde gelişime uygun büyük bir yer. Dolayısıyla Bursa'da otomotiv kültürü olması, ciddi bir yan sanayi, altyapı ve işgücü olması göz önüne alındığında burası çok doğru bir lokasyondur. Mesele Bursa meselesi değil, ülkem özelinde heyecanım var” dedi.

Botanik park hüviyetinde

Sonuçta üretim için Gemlik'te karar kılındığını ve henüz 2 yılı aşkın bir süreçte fabrikanın açılıyor olmasının gurur verici olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, “Bu Sayın Cumhurbaşkanımızın, Bakanımızın ve bu işe gönül vermiş iş insanlarımızın iradesidir. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak her aşamasına destek verdik. Ağaçlandırmasından yol ve kavşaklarına, dere ıslahına kadar etraf çiçek gibi bezendi. Etrafı botanik park hüviyetinde” diye konuştu. Başkan Aktaş, Togg'un birçok otomotiv firmalarıyla alakalı yeni değişim ve dönüşümleri tetikleyeceğini ve Türkiye'nin otomotiv ihracatında başka bir lige taşınacağını da sözlerine ekledi.