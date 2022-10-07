Otomotivde sürdürülebilirlik BUSİAD’da konuşuldu

BURSA (DÜNYA) – Bursalı Sanayici ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Otomotiv Sektörü Uzmanlık Grubu tarafından organize edilen Otomotiv Sektöründe Sürdürülebilirlik Paneli, BUSİAD Evi’nde gerçekleştirildi. Panelin açılışında konuşan BUSİAD Avrupa Yeşil Mutabakat Görev Gücü Başkanı Hüsamettin Çoban, “Mutabakat yeni bir uluslararası ticaret sistemidir” diye konuştu. Çoban, Karbon borsası, karbon kaçağı ve sınırda karbon vergilendirmesi konusunda da detaylı bilgi vererek, Türkiye'de de karbon borsasının kurulacağını ve bireylerin de bu borsada yatırım yapabileceğini kaydetti. Çoban, iklim değişikliğinde konulan 1.5 derecelik artış hedefinin tutturulmasının zor olduğunu da kaydederek, Türkiye’nin de bu durumdan en çok etkilenecek ülkeler içinde olduğunu söyledi.

Döngüsellik öne çıktı

OSD Çevre Koordinatörü Meral Turan Akırmak Türkiye’de 2 milyonluk otomotiv üretim kapasitesi olduğunu, geçen yıl 1.3 milyonluk üretim yapıldığını ve bunun da yüzde 73’ünün ihraç edildiğini söyledi. Bu ihracatın yüzde 80’inin de AB’ye gerçekleştiğini kaydeden Akırmak, “Dolasıyla Avrupa Yeşil Mutabakatı bizim için çok önemli. O kurallara uymak zorundayız” dedi. Dünyada karbon nötr hedefleri hakkında da bilgi veren Akırmak, bu süreçlerin otomotiv sanayini de etkileyeceğini kaydetti. Avrupa Birliği’nin 2035 yılında içten yanmalı motorlu araçlar yasak getireceğini de kaydeden Akırmak, sektörlerinin yüzde 50 hammadde kaynaklı karbon salımı yarattığını ve o nedenle döngüselliğin öne çıktığını söyledi.

İyi uygulama örneklerini anlattılar

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş Çevre Mevzuatı ve Çevre Yönetim Sistemi Lideri Betül Tavacı Saygılı da, Ford bünyesinde gerçekleştirdikleri sürdürülebilirlik çalışması hakkında bilgiler vererek, emisyon hedefleri ve başarılarını da rakamlarla anlattı. Volkswagen Grubu Türkiye Bölge Ofisi Kalite Koordinatörü Taner Nalbat, grup şirketlerinde 600 bin kişinin çalıştığını tedarikçilerle bu rakamın 25 milyona ulaştığını kaydederek, dünyadaki karbon salımının yüzde 1'inden sorumlu olduklarını da ifade etti. Bosch’tan Ersin Öztürk ve Vibracoustic firmasından İlker Aydemir, kendi şirketlerinde yaptıkları iyi uygulama örneklerini katılımcılara aktarırken, panelin sonunda katılımcıların soruları da yanıtlandı. Panelistlere, Çağdaş Eğitim Kooperatifi ‘Kır Çiçekleri Okusun Diye’ kampanyasına adlarına yapılan bağışın sertifikası da sunuldu.