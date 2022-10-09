Otomotivde yenilikçi tasarımlara ödül yağacak

BURSA (DÜNYA) - Türkiye otomotiv sektörünün ihracattaki tek koordinatör birliği olan Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği’nin (OİB) Ticaret Bakanlığı desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinatörlüğünde bu yıl 11.sini düzenlediği Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması’nda toplam 500 bin TL ödül dağıtılacak, nakdi ödüllerin yanı sıra projeler, İTÜ Çekirdek Kuluçka Programından yararlanma olanağı yakalayacak ve tüm finalistlere Patent Tescil Ödülü verilecek.

Paneller düzenlenecek

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik ve OİB Denetim Kurulu Üyesi ve OGTY Yürütme Kurulu Başkanı Ömer Burhanoğlu ev sahipliğinde düzenlenecek ödül töreni, Teknoloji ve Trend Avcısı Serdar Kuzuloğlu’nun moderatörlüğünde gerçekleştirilecek. FARASIS kurucu ortağı Dr. Keith Kepler’in Batarya Sistemlerinde Yeni Teknolojileri, RIVIAN Genel Müdürü Erhun Arkan’ın ise Start-Up Ekosistemi ve Otomotiv Teknolojilerinin Getirdiği Yeni Fırsatlar üzerine birer sunum yapacağı etkinlikte ayrıca Otomotiv Gazetecileri Derneği Başkanı Ufuk Sandık moderatörlüğünde, sektör temsilcilerinin katılacağı Şarj Sistemleri ve Bağlantılı İş Modelleri konulu panel gerçekleştirilecek.