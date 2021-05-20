Oylat’ta oteller yeniden hizmete giriyor

BURSA (DÜNYA) - Pandemi sürecinde alınan tedbirler kapsamında bir süre kapalı kalan Oylat Kaplıcaları, ramazan ayında da Oylat AŞ’nin aldığı karar gereği yıllık bakım ve onarım çalışmalarının yapılması adına hizmetini 1 ay boyunca geçici süreliğine durdurmuştu. Günü birlik alanların pandemi nedeniyle halen kapalı olduğu İnegöl’ün şifalı incisi Oylat Kaplıcaları’nda, oteller 21 Mayıs’tan itibaren yeniden hizmet vermeye başlıyor. Güvenli Turizm Belgesi de bulunan Oylat Kaplıcaları’nda yeni bir genelge yayınlanana kadar pandemi kuralları gereği günü birlik tesisler kapalı olacak. Oylat’ta sadece oteller hizmet verecek.

Konuya ilişkin açıklama yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “Bu süre içerisinde 1 ayda hem çevrede hem otellerimizde bir dizi bakım ve onarım çalışmaları yapıldı. Misafirlerimizi daha iyi ağırlayabilmek adına en güzel şekilde hazırlıklarımız tamamlandı. Pandemi kuralları kapsamında günü birlik alanlar kapalı olsa da şifalı incimiz Oylat’ta 21 Mayıs Cuma günü itibariyle otellerimiz hizmet vermeye başlıyor. Güvenli Turizm Sertifikası da bulunan Şifalı İncimiz Oylat’ta konaklamalı olarak hizmet verilecek. Bu süreçte günü birlik tesisler, halk hamamları, SUGESAM gibi alanlar hizmet vermeyecek. Otellerimizde pandemi sürecine ilişkin tüm tedbirler alınmış durumda. İnşallah 21 Mayıs itibariyle ülkemizin dört bir yanından ve yurt dışından misafirlerimizi ağırlamaya devam edeceğiz” dedi.