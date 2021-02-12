Özada Sigorta, Generali’nin dünya sıralamasında ilk 10’a Sakarya’dan girdi

Hasan COŞKUN

SAKARYA - Yıllık 70 milyar Euro prim geliri ile küresel sigorta markası Generali Sigorta, dünyadaki en başarılı 10 sigortacısını açıkladı. 2020 yılının en iyi acenteleri listesinde İtalya 2 acente ile yer alırken, Türkiye'yi temsil eden Özada Sigorta Aracılık Hizmetleri'nin dışında Slovenya, İspanya, Arjantin, Avusturya, Hindistan, Fransa ve Macaristan'da hizmet sunan Generali acenteleri ilk 10'da sıralandı.

Sakarya'da sigortacılık hizmetleri sunan Özada Sigorta Aracılık Hizmetleri, 65 ülke ve 150 bin sigortacı arasında yapılan değerlendirmede Generali'nin 2020 yılı özelinde en iyi 10 acentesinden biri seçilirken, toplamda 300 acentenin finale kaldığı Global Acente Mükemmeliyet Yarışması'nı da kazanan acenteler arasında yer buldu.

Generali Grubu tarafından yapılan açıklamada, İtalya’da düzenlenecek olan ödül törenine Generali Grubu üst düzey yöneticileri ile birlikte Türkiye'den şirketin Sakaryalı Sigorta Acentesi ve Özada Sigorta Genel Müdürü Cüneyt Demir'in katılacağı belirtildi.

Özada Sigorta genel müdürü Cüneyt Demir, konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada 17 yıldır güven, kaliteli hizmet ve süreklilik olarak belirledikleri çalışma prensipleri sonucunda ulaştıkları bu başarıyı sürdürülebilir hale getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Cüneyt Demir yaptığı açıklamada, Sakarya’nın birçok alanda ulusal ve uluslararası başarı hikayeleri olan insanların yetiştiği bereketli bir coğrafya olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: “Uzun yıllardır başta Sakarya olmak üzere tüm Türkiye’deki sigortalılarımıza tecrübeli ekibimizle kusursuz hizmet sunuyoruz. Geçtiğimiz aylarda Avrupa kıtasının en başarılı ilk dört sigortacısından biri olarak ulaştığımız başarıyı son olarak tüm Dünya genelinde en başarılı 10 sigortacı arasında yer almakla taçlandırmış bulunuyoruz. Türk sigortacılık tarihi açısından önemli olan bu başarının, sigorta sektörünün Avrupa ve diğer ülkelere açılmasında, etkileşim sağlanmasında önemli katkısı olacağını söyleyebilirim. Ülkemizde sigortacılık her geçen gün gelişiyor. Yakında Türk Sigorta acentelerinin başarılarını tüm uluslararası arenalarda daha fazla göreceğiz. Dünya çapında bir organizasyonda Türkiye adına katılım sağlamak bizleri çok mutlu etti. Hizmet standartlarının her geçen gün arttığı Generali Sigorta içinde olmamız bize ayrıca güç katıyor.”

1831 yılında İtalya’da, 1863 yılında da İstanbul’da faaliyetlerine başlayan Generali Sigorta, 2020 yılında 65 ülkede 70 milyon sigortalısına 72 bin çalışanı ile hizmet veriyor.