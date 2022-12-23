Özdemir: “Mersin narenciyedir narenciye hayattır”

“Mersin narenciyedir, narenciye hayattır” sloganı ile 11-13 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen festivali planlarken belirlenen hedeflere hangi ölçüde ulaşıldığını değerlendiren Başkan Abdullah Özdemir, “Mersin’in narenciye sektörünün lideri olduğu gerçeğinin tescillenmesini hedeflemiştik. Bu hedefe ulaştığımızı rahatlıkla söyleyebilirim. Kent ile narenciyenin özdeşleşmesine katkı vermeyi hedefliyorduk. Festivalimiz sayesinde bir narenciye kenti olduğumuz gerçeğini iyice pekiştirdik. Festival kelimesinin anlamına uygun olarak, Mersinliler için bir şenlik ortamı oluşturmak istiyorduk. 2010 yılındaki ilk festivalimizden itibaren bu hedefimize ulaştık” şeklinde konuştu.

Mersinlilerin festivale ilgisinin her yıl biraz daha artarak devam ettiğini dile getiren Abdullah Özdemir, festival alanını gezenlerin yüzündeki gülümseme ve memnuniyet ifadesinin, festivalin başarısı konusundaki en anlamlı gösterge olduğunu ifade etti.

Yaklaşık 5.3 milyon liralık festival bütçesinin 4.7 milyon lirasının harcandığını ifade eden Özdemir, kalan 586 bin liralık kaynağı da en verimli şekilde değerlendirmeye çalışacaklarını ifade etti. Özdemir, “Bütçe fazlası parayla beste, resim, fotoğraf, defile için kumaş ve kostüm tasarımı, figür tasarımı, narenciye temalı hediyelik eşya tasarımı, narenciye esanslı koku üretimi, narenciyeli yemekler, tatlılar, salatalar, narenciyeli içecek ve kokteyller geliştirilmesi için ödüllü yarışmalar düzenleyebiliriz. Bu konudaki kararı, Festival Üst Kurulu’muzun takdirine bırakıyoruz” diye konuştu.

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