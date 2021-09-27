Özdemir: “Tüm gıda ürünlerinde KDV yüzde 1’e düşürülmeli

MERSİN - Türkiye’de ağustos ayı itibariyle yüzde 29 seviyesinde bulunan gıda enflasyonunun en yüksek ana harcama grubu durumunda olduğunu belirten Ö. Abdullah Özdemir, fiyatı en çok artan 20 üründen 15’inin ise tarım ve gıda ürünlerinden oluştuğunu kaydetti. Düşük gelirli insanların, gelirlerinin çoğunu gıdaya harcadığından, gıda enflasyonundan daha fazla etkilendiğini dile getiren Özdemir, gıda enflasyonunun toplum için sosyal bir problem haline geldiğini aktardı. Devletin çeşitli ürünlerin ithalatında geçici olarak gümrük vergisini sıfırlanması, vergi indirimleri ve fiyat denetimleri ile gıda enflasyonuyla mücadele ettiğini ifade eden Başkan Özdemir, “Tüketiciler lehine devletimizin fedakarlığına ihtiyacımız var. Bu sürece katkı sağlayacağını düşündüğüm bir diğer yöntem ise tüm tarım ve gıda ürünlerinde KDV’nin yüzde 1 düzeyine indirilmesidir. Gıda enflasyonu arzu edilen seviyelere düşene kadar bu yönteme başvurulabilir. Gıda enflasyonu, enflasyon sepetinin yaklaşık üçte birini oluşturduğundan, TÜFE’nin düşmesini de sağlayacaktır” dedi.

Gıda ürünlerinin birçoğunda toptan alımda yüzde 1, perakende satışta ise yüzde8 KDV uygulandığını belirten Ö. Abdullah Özdemir, devletin vergi gelirlerinden geçici olarak tüketiciler lehine yapacağı böyle bir fedakârlık ile tüketicilerin yaşamakta olduğu mağduriyetin engelenebileceğini ifade etti. Başkan Özdemir, “Gıda ürünlerinde sağlanacak yüzde 7’lik KDV indirimi etiket fiyatlarında düşüş oluşturacağı gibi, başta düşük gelirli kesimin alım gücünü artıracak ve içerisinden geçmekte olduğumuz pandemi sürecinde sağlıklı, kaliteli ve ucuz gıdaya daha kolay erişime imkân verecektir. Diğer yandan KDV indirimi ile açılan makas eşitleneceğinden, özellikle perakende ile iştigal eden küçük esnaf için de bir soluk olacaktır.Ayrıca gıda ürünlerine olan talebi arttıracağından ticareti de canlandıracaktır. Dolayısıyla daha fazla zaman kaybetmeden alınacak böylesi bir karar, üreticiden nihai tüketiciye kadar herkes için bir destek mekanizması görevi görecektir” diye konuştu.

Toplum için ekonomik ve psikolojik açıdan faydalı olur

KDV indirim kararının toplum için hem psikolojik hem de ekonomik açıdan faydalı olacağını ifade eden Mersin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ö. Abdullah Özdemir, şöyle konuştu: “Geçici olarak başlatılacak bu indirim kararı arzu edilen sonuçları verdiği taktirde kalıcı hale getirilerek bir sosyal devlet politikası haline dönüştürülebileceği kanaatindeyim. Hükümetimizden beklentimiz, bugüne kadar olduğu gibi önerilerimizi değerlendirmesidir. İstişare ortamını güçlendirerek sürdürdüğümüz sürece bu sıkıntıları aşacağımızı ve enflasyon oranlarında belirlenen hedeflere ulaşmada mesafe kat edeceğimizi düşünüyorum.”