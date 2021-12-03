Özel bankalara ‘reel sektörü destekleyin’ çağrısı

BURSA (DÜNYA) - Türkiye’nin yüzde 7,4 düzeyinde gerçekleşen üçüncü çeyrek büyüme performansıyla en hızlı büyüyen ekonomiler arasında yer aldığını kaydeden Burkay, ancak özellikle döviz kurlarında yaşanan yüksek artışın piyasadaki öngörülebilirliği düşürdüğünü, maliyet belirleme ve iş yapmayı zorlaştırdığını söyledi. Döviz kurlarında ekonomik gerçeklerle bağdaşmayan aşırı hareketler de bulunduğuna dikkat çeken Burkay, “Yeni yatırımların önünü açmanın ve ticaret hayatını canlandırmanın yolu döviz kurlarındaki aşırı artışlar olmadığı gibi yüksek faiz de değildir. Yeni ekonomi politikası uygulamaları sonrası tüm fiyatlarda yeni dengelerin kurulacağı anlaşılmaktadır ancak yeni dengeler anlaşılır ve sürdürülebilir olmalıdır. Bu nedenle Türk Lirası’ndaki değer kaybı ve artan enflasyonun kontrolü için ilave tedbirler alınmalıdır. Ayrıca firmalarımızın son dönemde artan finansman ihtiyacı da hızla çözüme kavuşturulmasını beklediğimiz sorunlar arasındadır” dedi.

“Asgari ücret enflasyonun üzerinde belirlenmeli”

Başkan Burkay, özellikle kamu bankalarının öncülüğünde gerçekleşen faiz indirimlerine özel bankaların da destek vererek reel sektörün yanında olmalarının finans sektörü ile özel sektörün birlikte büyümesine imkân sağlayacağını kaydetti. Türkiye’nin yüksek faiz, çift haneli enflasyon ve volatilitesi yüksek döviz kuru sarmalından yine üretim ekonomisini destekleyen kararlı politikalarla çıkacağını belirten Burkay, “Bu süreçte milyonlarca çalışanımızı yakından ilgilendiren asgari ücretin de enflasyon rakamlarının üzerinde belirlenmesi, toplumsal motivasyonun artmasına vesile olacaktır. Bununla birlikte son dönemde artan maliyetler ve hammadde teminindeki sorunlarla mücadele eden işletmelerimizin de gözetilerek desteklenmeleri ve asgari ücret üzerindeki yüklerinin hafifletilmesi, ekonomimize yeni bir dinamizm kazandıracaktır. Türk iş dünyası temsilcileri olarak tüm zorluklarımızı aşacağımıza, yatırım, üretim ve ihracat odağında güçlü ve kaliteli büyüme hedeflerine yeniden odaklanacağımıza yürekten inanıyoruz” diye konuştu.

“Ülkene güven, kendine güven”

Türkiye’nin bugüne kadar tüm krizlerden güçlenerek çıkmayı başardığını belirten Başkan Burkay, şunları kaydetti: “Ülkemize güvenen yatırımcı, orta ve uzun vadede hep kazanan tarafta yer aldı. Bugünkü sorunlarımızı aşmanın temel yolu da ‘ülkene güven, kendine güven’ ortak iradesiyle hareket etmektir. İş dünyası olarak bizler bu inançla çalışmaya, yatırımı, üretimi, istihdamı geliştirmeye ve ihracat odaklı büyüme hedeflerine katkı sağlamaya devam edeceğiz. BTSO olarak bu dönemde temel önceliğimiz, sektörlerimizin yaşadıkları sorunları çözüme kavuşturmak. Başta yüksek fiyat artışları, döviz kurları ve hammaddeye erişim olmak üzere iş dünyamızda yaşanan sorunları her fırsatta ekonomi yönetimi ve politika geliştiricilerle paylaşmayı sürdürüyoruz.”